Fenerbahçe tribün lideri İbrahim Gümüştekin'e yapılan silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı
30 Aralık günü Üsküdar'da kaldığı otele gireceği esnada uzun namlulu silahlarla saldırıya uğrayan Fenerbahçe tribün liderlerinden İbrahim Gümüştekin'e gerçekleştirilen silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı.
Fenerbahçe tribün liderlerinden İbrahim Gümüştekin, 30 Aralık günü Üsküdar ilçesinde kaldığı otele girmek üzereyken uzun namlulu silahlarla saldırıya uğradı. Saldırı sonucu bedenine beş kurşun isabet eden Gümüştekin, ağır yaralandı. Gümüştekin'in hayati tehlikesini atlattığı, ancak tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
İbrahim Gümüştekin'e gerçekleştirilen silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı. Kameralara yansıyan görüntülerde beyaz renkli araçtan inen bir kişinin İbrahim Gümüştekin ve yanındaki Tayfun Yararlı'ya defalarca ateş ettiği görüldü. Ardından arabaya binen şüpheli, hızla olay yerinden uzaklaştı.
NE OLMUŞTU?
Üsküdar Sultantepe Mahallesi'nde 30 Aralık'ta uzun namlulu tüfekle ateş edilen İbrahim Gümüştekin ağır yaralanmış, saldırıya ilişkin yapılan çalışmada 10 kişi gözaltına alınmıştı. Yapılan aramalarda, 2 uzun namlulu AK-47 tüfek, 7 şarjör, ?4 ruhsatsız tabanca, el bombası, farklı ebat ve çaplarda çok sayıda fişek ele geçirilmişti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.