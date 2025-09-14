Fenerbahçe, Travzonspor ile Yeni Teknik Direktör Tedesco Yönetiminde Oynadı

Fenerbahçe, Trabzonspor karşısına yeni teknik direktörü Domenico Tedesco yönetiminde çıktı. Sarı-lacivertliler, milli maç öncesi oynadığı Gençlerbirliği müsabakası 11'ine göre 6 değişikliğe gitti.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında evinde Trabzonspor ile karşılaşıyor. Milli maçlar için verilen arada takımın başına Domenico Tedesco geçerken, İtalyan teknik adam sarı-lacivertlilerde ilk maçına çıktı. Milli maçlar için verilen ara öncesi oynanan Gençlerbirliği müsabakasına 11'de başlayan kadrodan 6 değişikliğe gidildi. Kaleci Dominik Livakovic'in takımdan ayrılmasının yanı sıra Oğuz Aydın, Çağlar Söyüncü, Edson Alvarez, İrfan Can Kahveci, Dorgeles Nene'nin yerine Ederson, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Sebastian Szymanski ve Kerem Aktürkoğlu görev aldı.

Ederson ve Kerem ilk kez 11'de

Sarı-lacivertlilerde yeni transferler Ederson ile Kerem Aktürkoğlu Trabzonspor karşısında 11'de başladı. Kaleci Livakovic'in Girona'ya kiralanmasının hemen ardından transfer edilen Ederson, milli maçlar arasında çalışmalara başlarken ilk resmi maçta şans buldu. Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu da bordo-mavililere karşı sahaya çıkan 11'de yer aldı.

Marco Asensio ilk kez kadroda

Yaz transfer döneminde kadroya dahil olan İspanyol futbolcu Marco Asensio da ilk kez kadroya yazıldı. Asensio, liglere verilen arada bireysel çalışmalarına devam etti. Asensio, Trabzonspor mücadelesinde kadroda bulunurken, yedek kulübesinde görev bekledi.

Rodrigo Becao 274 gün sonra takıma döndü

Geçtiğimiz sezon yaşadığı çapraz bağ yırtığı nedeniyle sezonun ikinci yarısında forma giyemeyen Rodrigo Becao, ilk kez kadroda yer aldı. Brezilyalı stoper son olarak 15 Aralık 2024'te Kadıköy'de Başakşehir ile oynanan Trendyol Süper Lig müsabakasında forma giymiş ve maçta sakatlık yaşamıştı. Becao, sezonun sona ermesiyle sakatlığını tamamen atlatırken, bireysel çalışmaları sonrası 274 gün sonra takıma döndü.

Fenerbahçe'nin 11'i

Fenerbahçe mücadeleye; Ederson, Mert Müldür, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, İsmail Yüksek, Fred, Sebastian Szymanski, Anderson Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Youssef En-Nesyri 11'i ile başladı.

Sarı-lacivertlilerde İrfan Can Eğribayat, Çağlar Söyüncü, İrfan Can Kahveci, Marco Asensio, Levent Mercan, Cenk Tosun, Bartuğ Elmaz, Dorgeles Nene, Rodrigo Becao, Oğuz Aydın ise yedek başladı.

Sarı-lacivertlilerde 4 eksik

Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında 4 oyuncusundan yararlanamadı. Sakatlıkları bulunan Jhon Duran, Edson Alvarez ve Mert Hakan Yandaş kadroda bulunmuyor. Maç saatinde durumuna bakılan Nelson Semedo da tedbir amaçlı kadroya alınmadı.

Türk bayraklarıyla donatıldı

Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde maç öncesi tüm koltuklara Türk bayrakları ve Fenerbahçe bayrakları dağıtıldı. Seremoni öncesi taraftarlar bayrakları dalgalandırırken, görsel şölen oluştu. Sarı-lacivertliler, Trabzonspor karşılaşmasına yoğun ilgi gösterdi. Erken saatlerde stat çevresine gelen taraftarlar daha sonra tribündeki yerlerini alarak takımlarına destek oldular. Trabzonspor taraftarları, İl Spor Güvenlik Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda tribününde yer almadı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Almanya ile oynayacağı final öncesi, dev ekranlarda 'A Milli Erkek Basketbol Takımımıza başarılar dileriz' yazısı yansıtıldı.

Mert Hakan ile Kerem taraftarı selamladı

Fenerbahçe kaptanı Mert Hakan Yandaş'a tribünlerden yapılan tezahürat sonrası Mert, Kerem Aktürkoğlu'nun yanına gitti ve ikili tribünleri selamladı. İki futbolcu geçmişte Galatasaray- Fenerbahçe derbisinde gerginlik yaşamıştı. İki futbolcu, Kerem'in Fenerbahçe'ye transferi sonrası birliktelik mesajı vermişti.

'Nefret yok, futbol var' mesajı

Futbolcular karşılaşma öncesi ısınmaya üzerinde 'Nefret yok, futbol var' yazılı tişörtlerle çıktı. Seremoniye futbolcular ve hakemler de bu mesajın yer aldığı pankartla sahaya geldi. Maçın başlama düdüğüyle birlikte ise iki takımın futbolcuları, 1 dakika hareketsiz kalarak farkındalık oluşturdu. - İSTANBUL