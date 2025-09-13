Haberler

Fenerbahçe - Trabzonspor ve Gaziantep - Kocaelispor Maç Saatleri Değişti

Trendyol Süper Lig 5. haftasında yarın saat 20.00'de oynanması planlanan Fenerbahçe - Trabzonspor ve Gaziantep - Kocaelispor maçları, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın final maçı nedeniyle saat 19.00'a alındı.

Trendyol Süper Lig 5. haftasında yarın saat 20.00'de oynanması planlanan Fenerbahçe - Trabzonspor ve Gaziantep Futbol Kulübü - Kocaelispor maçlarının saatleri, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda oynayacağı finalden dolayı kulüplerin ortak kararıyla 19.00'a alındı. - İSTANBUL

