Fenerbahçe - Trabzonspor ve Gaziantep - Kocaelispor Maç Saatleri Değişti
Trendyol Süper Lig 5. haftasında yarın saat 20.00'de oynanması planlanan Fenerbahçe - Trabzonspor ve Gaziantep - Kocaelispor maçları, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın final maçı nedeniyle saat 19.00'a alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor