Fenerbahçe, Trabzonspor Maçına Hazırlıklarını Tedesco Yönetiminde Gerçekleştiriyor

Güncelleme:
Fenerbahçe, Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yeni teknik direktörü Domenico Tedesco yönetiminde basına açık bir antrenmanla sürdürüyor. Antrenmana sakat oyuncular katılmazken, Tedesco, oyuncularına takımın sezon boyunca farklı kadrolarla sahaya çıkacağını iletti.

Fenerbahçe, Trabzonspor maçının hazırlıklarını yeni teknik direktörü Domenico Tedesco yönetiminde basına açık olarak gerçekleştirdi.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Pazar günü Trabzonspor'u konuk edecek. Sarı-lacivertliler bu müsabakanın hazırlıklarını yeni teknik direktörü Domenico Tedesco yönetiminde devam etti. Can Bartu Tesisleri'nde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman öncesi yeni teknik direktör Domenico Tedesco takımla bir toplantı yaptı. Hep birlikte başaracaklarını, zamanlarının olmadığına dikkat çeken İtalyan teknik adam, sezon boyunca belirli bir 11 olmayacağını ve bütün kadroyu kullanacağını oyuncularına aktardı.

Sahaya Futbol Direktörü Devin Özek ile birlikte çıkan Tedesco, basın mensuplarına selam vererek çalışma alanına geçti.

Sakatlıkları bulunan Edson Alvarez, Jhon Duran, Mert Hakan Yandaş ve Nelson Semedo antrenmana katılmadı. Semedo'nun Trabzonspor maçına yetiştirilmeye çalışıldığı öğrenildi.

Milli takımdan dönen Mert Hakan Yandaş, tedavi programı kapsamında takımdan ayrı yürüyüş yaptı.

Düz koşuyla başlayan idmanda daha sonra ısınma hareketlerine geçildi. Kaleciler Ederson, İrfan Can Eğribayat ve Tarık Çetin, kaleci antrenörü eşliğinde çalıştı. Milli takımda sağ el tarak kemiğinde kırık tespit edilen Sebastian Szymanski, antrenmanda özel bandaj ile yer aldı.

İstanbul'a gelir gelmez, tesisleri gezen Domenico Tedesco, gece burada geçirirken, Trabzonspor karşılaşmasına kadar Can Bartu Tesisleri'nde kalacağı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
