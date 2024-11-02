Fenerbahçe, Trabzonspor Maçı İçin Trabzon'a Geldi
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, özel uçak ile Trabzon Havalimanı'na iniş yaptı ve oteline hareket etti. Geniş güvenlik önlemleri alındığı gözlemlendi.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Trabzon'a geldi.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Trabzon'a geldi. Özel uçak ile Trabzon Havalimanı'na gelen Fenerbahçe kafilesi, polis kordonu altında dış hatlar gelen yolcu salonundan çıkış yaptı. Sarı-lacivertli kafile daha sonra otobüsle konaklayacağı otele hareket etti. Otel çevresinde de geniş güvenlik önlemlerinin alındığı gözlendi. - TRABZON