Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco'dan Açıklamalar: 'Özgüven Eksikliği Var'

Süper Lig'de 1'inci haftanın erteleme karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında Corendon Alanyaspor'la 2-2 berabere kaldı. Mücadelenin ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Domenico Tedesco, "Aslında ilk 15 dakika iyiydik. İstediğimiz oyunu sergileyemedik ama girdiğimiz pozisyonları değerlendirmemiz gerekiyor. Gözüken bir şey var ki, takımın özgüven eksikliği var. Negatif bir olay tüm takımı etkiliyor. Oyuncularda soru işareti olabiliyor. Gol yiyebilirsiniz ama gol yiyince devam etmeniz gerekiyor. Belli bir oyun sergilemek ve pozisyon üretmek istiyorsanız kontrataklarda etkili olmanız, başka bir yolu da top kaybından sonra pres yapmanız. Gol bulmanız lazım ama biz bugün yapamadık. Çok netti kontratakları kontrol edemedik. 2'nci yarı iyiydi. Mental olarak maçı çevirmeyi başardık. Son dakikada o golü yememeliydik. Önde savunma yapmanız gerekiyor. 3'üncü golü aramanız gerekiyor. Boşta oyuncu olmaması gerekiyor. Sadece kaleci olarak bakmıyorum. İrfan'ın modu düşük ve kendimizi yukarı çekemiz gerekiyor " ifadelerini kullandı.

'BUGÜN KAYBETTİĞİMİZ MAÇI KAYIP OLARAK GÖRÜYORUM'

Maçta baskının ikinci yarı neden düştüğünü aktaran Tedesco, "Bizler tamamen futbola odaklandık. Trabzonspor maçı oynadık ve maçları analiz edip bu maçı oynadık. Kafamızda sadece futbol vardı. Neden baskı yapmayı bıraktık, önde baskı yapabiliyoruz ama neden geri çekildik ? Gücü kaybetmiş olabiliriz. Baskı yapamadık ve baskı yapamayınca geri çekildik. Biri basamayınca diğer arkadaşınızda baskıya gidemiyor. Zincirleme bir etki oldu. Maça bakınca yazık oldu. Hem penaltı kaçırdık hem geri düştük. Maçı çevirmeyi başarmıştık ama bugün kaybettiğimiz maçı kayıp olarak görüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

'POZİTİF ETKİYİ SÜRDÜRMELİYDİK'

Maça gergin başlamalarının sebebini aktaran Tedesco sözlerini şöyle sürdürdü:

"Benim beklediğim şey ruhu sahaya yansıtmak. Gergin olmamıza gerek yoktu. Bugün sahaya çok gerginlikle başladık. Bunun sebebi bizdik. Evimizde, harika bir statta oynuyoruz. Pozitif etkiyi sürdürmeliydik. Pozitif etkiyi goller atarak sürdürebilirdik. Rakip ilk yarı çok kontratak yaptı ama biz de 3 gol atabilirdik. Goller atabilseydik zaten rahat olurduk. Rakip ilk ataktan golü buldu. Maçın geneline bakınca bizim için durum bu."