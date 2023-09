Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: Rakibimizin Gücünü Biliyorduk

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ilk maçında sahasında Nordsjaelland'ı 3-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Rakibin oyun kültürü olduğunu belirten İsmail Kartal, "Bu akşamki maçta rakibimizin ne kadar iyi bir takım olduğunu biliyorduk. Son oynadıkları Kopenhag maçını izledik. Birçok maçlarını izledik. Avrupa kupalarında hiç gol yememiş ve mağlubiyeti olmayan bir takımdı. Genç ve koşan bir takım. Oyun kültürü olan bir takım. Biz de hafta başından beri ezberlerini nasıl bozabiliriz diye çalıştık. Ana plan tuttu. Ana plan tutunca goller de geldi. Arkada boş alan bulup, gol bulmaktı planları. Biz de 2-0'dan sonra çok gitmedik. Hedefimiz 3'ü 4'ü 5'i bulmaktı. Bugün bütün oyuncularım verdiğim görevleri yerine getirdiler" ifadelerini kullandı.

"GOLLE BAŞLAMASI MORAL OLDU"

Miguel Crespo'nun performansını değerlendiren İsmail Kartal, "Crespo iki dönem önce birlikteyken çok iyi maçlar çıkardı. Çok iyi adapte olmuştu. Sezon başında ailevi sorunları vardı. Ufak tefek sakatlıkları vardı. Bugün Avrupa'da ilk defa 11 çıktı. Golle başlaması ona moral oldu. Ufak tefek eksikleri hala var. İyi bir maç çıkardı. Kendisini tebrik ediyorum. Sözleşme uzatma meselesi yönetimin işi" şeklinde konuştu.

"BEN HER OYUNCUMA EŞİT MESAFEDEYİM"

Savunma ikilisi hakkında konuşan Kartal, "Maçına göre Serdar Aziz - Djiku oynar, maçına göre Becao - Djiku oynar, maçına göre Becao - Samet oynar. Herkes bizim için eşit. Ben her oyuncuya eşit mesafedeyim" sözlerini sarf etti.

"GRUPTAN ÇIKMAK İSTİYORUZ"

Gruptaki hedefleriyle ilgili konuşan tecrübeli teknik adam, "Bu gruptan çıkmak istiyoruz. Ama lider olarak çıkarsak Şubat ayını boş geçiyoruz. Ama lider olamazsak da ikinci olarak gruptan çıkmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"BİZ BUNUN ANALİZİNİ YAPTIK"

Rakibin iyi bir takım olduğunu aktaran Kartal, "Biz bunun analizini en küçük detayları atlamadan yaptık. Karşılığını da alıyoruz. Twente de bizi 2 maçta da çok zorladı. O Twente takımı Ajax'ı yendi. Bu takımlar oyun kültürü olan, koşan ve genç takımlar. Kalan maçlarda da iyi mücadele ederek ülkemize kazandıracağımız puanlarla Fenerbahçe camiamızı mutlu etmek istiyoruz" dedi.

"BU TAKIMDA HERKES OYNAYABİLİR"

Her oyuncunun maça hazır olması için çalıştıklarını söyleyen İsmail Kartal, "Bugün ilk 11'de sahaya çıkan oyunculara ben ve ekibim hepinize aynı mesafedeyiz. Bu takımda herkes oynayabilir. Her oyuncumun her maça hazır olabilmesi için biz Samandıra'da çalışıyoruz. Bugünkü maça da bu şekilde çıktık ve karşılığını aldı" şeklinde konuştu.

"TARAFTARLAR BİZİM HER ŞEYİMİZ"

Taraftarların desteğiyle ilgili konuşan Kartal, "Taraftarlar bizim her şeyimiz. Biz onlar varsa, varız. Onları mutlu etmek için uğraşıyoruz. Takım sahada iyi oynadığı zaman taraftarımız da coşuyor ve oyuncularımı destekliyorlar. Vermiş oldukları destekle oyuncularım daha iyi mücadele ediyorlar. Şu ana kadar güzel gidiyor. Daha fazla üstüne koyarak devam edeceğini düşünüyorum" diyerek sözlerini noktaladı.