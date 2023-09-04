Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: 9. maçta da galip geldik

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Ankaragücü maçının ardından, "Ankaragücü maçına hazırlanmak için fırsatımız olmadı. 3-4 günde bir maç oynuyoruz, yoğun bir fikstürden çıktık ama elimizden geldiği kadar iyi bir şekilde hazırlandığımızı düşünüyorum" dedi.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 4. haftasında deplasmanda karşılaştığı MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Ankaragücü maçına hazırlanmak için fırsatımız olmadı"

Sözlerine Avrupa Şampiyonası'nı kazanan Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı'nı kutlayarak başlayan Kartal, "Ankaragücü maçına hazırlanmak için fırsatımız olmadı. 3-4 günde bir maç oynuyoruz, yoğun bir fikstürden çıktık ama buna rağmen statik de olsa, az da olsa ve görsel de olsa yapmış olduğumuz antrenmanlarla, Ankaragücü'nü iyi analiz edip bu maça da elimizden geldiği kadar iyi bir şekilde hazırlandığımızı düşünüyorum. Maçı daha önce de kopartabilirdik. Çok net pozisyonlarımız vardı, olmadı. Oyunun sonlarına doğru bulduğumuz bir golle maçı kazanmasını bildik. Çok fazla pozisyonlarımız vardı ve bir tanesini değerlendirebildik. Ankaragücü takımı da iyi bir takım. İyi oyuncuları var, iyi bir oyun anlayışları var. Onlar da iyi mücadele ettiler. Birkaç tane pozisyonları vardı ama biz kazandık. Bu yoğun fikstürden bu akşam da galip gelerek 9. resmi galibiyetimizi elde ettik" değerlendirmesinde bulundu.

"Milli maç arasının bize iyi geleceğini düşünüyorum"

Bir gazetecinin 9 resmi maçta kazanılmasını hatırlatması üzerine Kartal, "Twente maçını ayırmamız lazım. Hiç de kolay bir takım değil. Çok yüksek bir tempoda çünkü bütün verilere baktığımız zaman gerçekten Şampiyonlar Ligi maçlarının üzerinde fiziksel verilere sahip her iki takım. Oradan çıkıp buraya geldik. Bu akşam da hazırlanamadan sadece analizlerle oyuncularımı hazırlayabildim. Buna rağmen oturmuş bir oyunumuz var ama hala tam değiliz. Hala ufak tefek eksiklerimiz var. Hala bazı oyuncularımın tam anlamıyla oyuna adapte olması gerekiyor. Bunları da en kısa zamanda toparlayıp adapte olmasını bekliyoruz. Bunun için çalışacağız. Milli maç arasının bize iyi geleceğini düşünüyorum" dedi.

"Livakovic düzeldiği anda birinci kalecimiz olacaktır"

İrfan Can Eğribayat'ın performansını da değerlendiren Kartal, Bugün Livakovic'in hafta içinde ufak bir adalesinde gerilme, zorlanma vardı. Doktorumuzun verdiği rapora göre 'risk var' dedi. 'Bu riski alıp oynatsak ve bir şey olursa 3-4 hafta daha oynatamayız' dedi. Onun için ben bu riski almadım. Onu da kadroya alarak takıma adapte olması için grubun içinde olmasını istedim. Kendisi de bunu istedi. O da çok mutlu oldu. İrfan, son maçlarda gerçekten güzel bir performans ortaya koydu. Onu da tebrik ediyorum. Bazı maçlarda İrfan oynayabilir. Sakatlıklar var, cezalılar var ve 3-4 günde bir maç oynuyoruz bu olabilir ama Livakovic düzeldiği anda birinci kalecimiz Livakovic olacaktır" ifadelerini kullandı.

"Başkanımız ve yöneticilerimiz transfer sürecini sürdürüyor"

Kartal, 6 numara transferinin sorulmasına ise, şu şekilde cevap verdi:

"Bu konuda başkanımızın ve yöneticilerimizin yoğun bir çabaları var ama kolay olmuyor tabii. Transferin son günlerine gelindiği için biz ihtiyacımız olan iyi ve kaliteli oyuncu almak istiyoruz. Bu konuyla ilgili tabii ki bizim de başkanımızla istişarelerimiz oluyor. Zannediyorum ki inşallah iyi bir şey olabilir diye tahmin ediyorum. Burada başkanımız ve yöneticilerimiz bu süreci sürdürüyor." - ANKARA