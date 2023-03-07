Fenerbahçe taraftarının, Sevilla maçı için Acun Ilıcalı'ya yaptığı çağrı Türkiye gündeminde

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Sevilla ile oynayacağı maç öncesi, sarı-lacivertli taraftarlar Acun Ilıcalı'ya çağrıda bulundu. Mücadelenin televizyon ekranlarından şifresiz yayınlanmasını talep eden taraftarlar, "FB maçı TV8'de" etiketini ülke gündeminde yukarılara taşıdı.

Sevilla ile Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda İspanya'da karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesi sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medyada birlik olarak Acun Ilıcalı'ya seslendi.

SOSYAL MEDYADA ORGANİZE OLDULAR

Fenerbahçe taraftarı, normal şartlarda EXXEN platformundan yayınlanacak mücadeleyi şifresiz ve televizyon kanalından verilmesi için Acun Ilıcalı'ya çağrıda bulundu. Sosyal medyada "FB maçı TV8'de" etiketi altında olan taraftarlar kısa sürede ülke gündeminde üst sıralara çıktı.

İLK MAÇ İSPANYA'DA

Fenerbaçe, Sevilla ile 9 Mart Perşembe günü saat 23.00'te Sanchez Pizjuan'da karşılaşacak. Sarı-lacivertliler rövanş maçını ise 16 Mart'ta Kadıköy'de oynayacak.