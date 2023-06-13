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Fenerbahçe taraftarını havalara uçuracak haber! Edin Dzeko, Inter'den ayrıldı

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig devi Fenerbahçe'nin transfer listesinde olduğu bilinen yıldız futbolcu Edin Dzeko, İtalyan ekibi Inter ile yollarını ayırdı.

Süper Lig'i bu sezonda ikinci sırada tamamlayan ve gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan yıldız futbolcu Edin Dzeko, Inter'den ayrıldı.

Sky Italia'da yer alan habere göre, Fenerbahçe'nin de peşinde olduğu Inter'in yıldızı Edin Dzeko, İtalyan ekibi ile yollarını ayırma kararı aldı.

Takımın bel kemiği olan 37 yaşındaki yıldız futbolcu, Manchester City ile oynanan ve 1-0 mağlup oldukları Şampiyonlar Ligi finalinde de oynadı.

Bu sezon Inter'de 51 maçta süre alan Edin Dzeko, söz konusu mücadelelerde 14 gol atarken 4 de asist kaydetmeyi başardı.

Fenerbahçe taraftarını havalara uçuracak haber! Edin Dzeko, Inter'den ayrıldı

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Inter Milan Edin Dzeko Fenerbahçe Spor Haberler

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