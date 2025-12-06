Fenerbahçe taraftarından En-Nesyri'ye büyük tepki
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında RAMS Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçeli taraftarlar, 1-0 önde olunan dakikalarda karşı karşıya pozisyonda net bir gol kaçıran Youssef En-Nesyri'ye büyük tepki gösterdi.
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında RAMS Başakşehir ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-1 berabere bitti.
EN-NESYRI'YE BÜYÜK TEPKİ
Karşılaşmanın 77. dakikasında Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri ile mutlak bir gol kaçırdı. Sarı-lacivertliler, 1-0 önde olduğu anlarda savunma arkasına sarkan Faslı golcü ile gole çok yaklaştı. En-Nesyri, karşı karşıya pozisyonda zayıf bir vuruş yaparak kaleciyi geçemedi. Oyuncunun şutu yavaş çekmesi ve yanındaki arkadaşına pas vermemesi sarı-lacivertli taraftarlar tarafından tepkiyle karşılandı.
O POZİSYON SONRASINDA GOL GELDİ
RAMS Başakşehir, En-Nesyri'nin kaçırdığı net golün hemen ardından beraberlik golünü yakaladı. Turuncu-lacivertliler, Bertuğ Yıldırım ile skora eşitlik getirdi ve 1 puanın sahibi oldu. Fenerbahçeli taraftarlar, En-Nesyri'nin kaçırdığı pozisyonu maçın kırılma anı olarak değerlendirerek yıldız isme eleştirilerine maç sonunda da devam etti.
İşte o pozisyon;