Fenerbahçe taraftarından En-Nesyri'ye büyük tepki

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında RAMS Başakşehir ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-1 berabere bitti.

EN-NESYRI'YE BÜYÜK TEPKİ

Karşılaşmanın 77. dakikasında Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri ile mutlak bir gol kaçırdı. Sarı-lacivertliler, 1-0 önde olduğu anlarda savunma arkasına sarkan Faslı golcü ile gole çok yaklaştı. En-Nesyri, karşı karşıya pozisyonda zayıf bir vuruş yaparak kaleciyi geçemedi. Oyuncunun şutu yavaş çekmesi ve yanındaki arkadaşına pas vermemesi sarı-lacivertli taraftarlar tarafından tepkiyle karşılandı.

O POZİSYON SONRASINDA GOL GELDİ

RAMS Başakşehir, En-Nesyri'nin kaçırdığı net golün hemen ardından beraberlik golünü yakaladı. Turuncu-lacivertliler, Bertuğ Yıldırım ile skora eşitlik getirdi ve 1 puanın sahibi oldu. Fenerbahçeli taraftarlar, En-Nesyri'nin kaçırdığı pozisyonu maçın kırılma anı olarak değerlendirerek yıldız isme eleştirilerine maç sonunda da devam etti.

İşte o pozisyon;