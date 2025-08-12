Fenerbahçe taraftarından Acun Ilıcalı'ya büyük tepki
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord ile oynanacağı maç EXXEN'den canlı yayınlanacak. Karşılaşma öncesi birçok futbolsever, EXXEN uygulamasının çöktüğünü belirterek platformun sahibi Acun Ilıcalı'ya tepki gösterdi ve maçın TV8'e alınmasını talep etti.
Uefa Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu maçında Fenerbahçe, sahasında Feyenoord ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma EXXEN'den canlı yayınlanacak.
FENERBAHÇELİLERDEN ACUN ILICALI'YA TEPKİ
Karşılaşma öncesi maçın yayınlanacağı platformda yaşanan aksaklık taraftarları çileden çıkardı. Birçok kullanıcı, karşılaşmayı izlemek için platforma üye olduğunu ancak maçın başlamadan platformun çöktüğünü ve yayın gelmediğini dile getirdi. Platformun sahibi Acun Ilıcalı'ya tepki gösteren taraftarlar, maçın TV8'den şifresiz yayınlanmasını talep etti.
İşte yayının açılmadığını belirten taraftarların yaptığı o paylaşımlar;