Haberler

Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için "O olmasaydı kazanamazdık" diyor

Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için 'O olmasaydı kazanamazdık' diyor Haber Videosunu İzle
Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için 'O olmasaydı kazanamazdık' diyor
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson, son maçlarda gösterdiği performansla taraftarların beğenisini kazandı. Göztepe maçında eleştirilere maruz kalan Ederson, UEFA Avrupa Ligi'nde FCSB ve Kocaelispor maçlarında yaptığı kritik kurtarışlarla takımına puan kazandırdı. Fenerbahçe taraftarı Ederson için "O olmasaydı kazanamazdık" şeklinde yorumlar yaptı.

  • Fenerbahçe forması giyen Ederson, UEFA Avrupa Ligi'nde FCSB deplasmanında yaptığı kritik kurtarışlarla takımın 1 puan almasını sağladı.
  • Ederson, Kocaelispor karşılaşmasında Bruno Petkovic'in net pozisyondaki şutunu çıkararak skorun 1-0'da kalmasında belirleyici rol oynadı.
  • Ahmet Çakar, Ederson'un Kocaelispor maçındaki kurtarışının gol olması durumunda çok farklı şeyler konuşulabileceğini belirtti.

Fenerbahçe forması giyen Ederson, son haftalardaki performansıyla sarı-lacivertli taraftarların takdirini topladı. Brezilyalı kaleci, eleştirilerin ardından gösterdiği yükselişle alınan sonuçlarda kilit rol oynadı.

ELEŞTİRİLERDEN ALKIŞA

Ederson, Göztepe maçında yenilen gol sonrası eleştirilerin hedefi olurken, bu karşılaşmanın ardından performansını yukarı taşıdı. Deneyimli file bekçisi, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan FCSB deplasmanında yaptığı kritik kurtarışlarla Fenerbahçe'nin 1 puan almasını sağlayan isimlerden biri oldu.

Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için 'O olmasaydı kazanamazdık' diyor

KOCAELİSPOR MAÇINA DAMGA VURDU

Brezilyalı kaleci, Kocaelispor karşılaşmasında da etkili performansını sürdürdü. Özellikle ikinci yarıda Bruno Petkovic'in net pozisyondaki şutunu çıkaran Ederson, skorun 1-0'da kalmasında belirleyici rol oynadı. Fenerbahçe'nin 2-0 kazandığı mücadelede Ederson, maçın öne çıkan oyuncuları arasında yer aldı.

Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için 'O olmasaydı kazanamazdık' diyor

AHMET ÇAKAR'DAN DİKKAT ÇEKEN YORUM

Karşılaşmayı değerlendiren Ahmet Çakar, Ederson'un kurtarışına dikkat çekerek, "Ederson'un çıkardığı bir top var ki, 'Bir maçı da kurtar Ederson' diyen bizlere çok iyi bir kapak oldu. O pozisyon gol olsa şu an çok farklı şeyler konuşuyor olabilirdik" ifadelerini kullandı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de ayrılık! En-Nesyri maç sonunda takımla vedalaştı

Ayrılık! Maç sonunda takım arkadaşlarıyla vedalaştı
AK Partili Akbaşoğlu'ndan emeklilere: Gabar'ı bekleyin

AK Partili isimden emeklilere: Gabar'ı bekleyin
Ademola Lookman, Atletico Madrid'de! Bonservisi ve maaşı belli oldu

Lookman imzayı attı! İşte bonservisi ve maaşı
Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! Tam 100 milyar liralık yeni finansman paketi

Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! Tam 100 milyar liralık yeni paket
Fenerbahçe'de ayrılık! En-Nesyri maç sonunda takımla vedalaştı

Ayrılık! Maç sonunda takım arkadaşlarıyla vedalaştı
İçinden gelen sese kulak verdi, kayıp yaşlı kadını ormanda buldu

İçinden gelen sese kulak verdi, ormanlık alanda buldu
Ertuğrul Sağlam Belçika'yı karıştırdı

Ertuğrul Sağlam Belçika'yı karıştırdı