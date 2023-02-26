Taraftarlar deli olacak! Gustavao: Fenerbahçe'yi özlemedim, burada keyfim yerinde

Fenerbahçe'den Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a transfer olan Luız Gustavo'dan sarı-lacivertli taraftarları kızdıracak bir açıklama geldi. "Fenerbahçe'yi özledin mi?" sorusuna "Hayır benim burada keyfim yerinde" şeklinde cevap veren Gustavo, eleştirilerin hedefi oldu.

2019 yılında Marsilya'dan 6 milyon euro bonservis bedeliyle sarı-lacivertlilere transfer olan Luız Gustavo, kısa süre içerisinde Fenerbahçe taraftarının sevgilisi olmuştu. Jorge Jesus'un Fenerbahçe'sinde forma şansı bulamayan ve bedelsiz bir şekilde Al Nassr'a transfer olan 35 yaşındaki futbolcu Cristiano Ronaldo'nun da formasını giydiği yeni takımında keyfinin yerinde olduğunu ve Fenerbahçe'yi özlemediğini söyledi.

AL NASSR PERFORMANSI

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'a transfer olan 35 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, 17 mücadelede 4 gol atarken 2 de asist yaptı.

SOSYAL MEDYADA ELEŞTİRİ ALDI

Fenerbahçe'yi özlemediğini belirten Brezilyalı futbolcu Gustavo'ya sosyal medya kullanıcıları tarafından sitem dolu yorumlar yapıldı.

İşte sosyal medyadan yapılan bazı yorumlar;