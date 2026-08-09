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Fenerbahçe, Sturm Graz maçı hazırlıklarını sürdürüyor

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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında 11 Ağustos'ta Sturm Graz'a konuk olacak Fenerbahçe, Can Bartu Tesisleri'nde İsmail Kartal yönetiminde antrenman yaptı. Yarın Avusturya'ya gidecek sarı-lacivertliler, son çalışmasını maçın oynanacağı Liebenau Stadı'nda gerçekleştirecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında 11 Ağustos Salı günü Avusturya temsilcisi Sturm Graz'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı.

Pas organizasyonlarıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Yarın Avusturya'ya gidecek sarı-lacivertli takım, son antrenmanını maçın oynayacağı Graz Liebenau Stadı'nda yapacak.

Kaynak: AA
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