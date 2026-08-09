Fenerbahçe, Sturm Graz maçı hazırlıklarını sürdürüyor

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında 11 Ağustos Salı günü Avusturya temsilcisi Sturm Graz'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı.

Pas organizasyonlarıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Yarın Avusturya'ya gidecek sarı-lacivertli takım, son antrenmanını maçın oynayacağı Graz Liebenau Stadı'nda yapacak.

Kaynak: AA