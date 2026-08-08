Fenerbahçe, Sturm Graz Rövanşı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü ön eleme turu rövanşında 11 Ağustos Salı günü deplasmanda Sturm Graz ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde devam etti. Antrenmanda core, ısınma, çabukluk, koordinasyon ve dar alanda pas çalışmaları yapıldı; bireysel çalışmalarla sona eren idman sonrası hazırlıklar yarın devam edecek.
FENERBAHÇE, 11 Ağustos Salı günü deplasmanda Sturm Graz ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü ön eleme turu rövanş maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Can Bartu Tesisleri'nde akşam saatlerinde gerçekleştirilen antrenman, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde yapıldı. Salonda core çalışmalarıyla başlayan antrenman, sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla devam etti.
Futbolcular, antrenmanın sonraki bölümünde dar alanda 2 grup halinde pas çalışması yaptı. Günün antrenmanı, bireysel çalışmalarla sona erdi.
Fenerbahçe, Sturm Graz karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.