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Fenerbahçe, Strum Graz maçının hazırlıklarına başladı

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Fenerbahçe Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda 5 Ağustos Çarşamba günü sahasında Avusturya temsilcisi Strum Graz ile yapacağı ilk maçın hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda 5 Ağustos Çarşamba günü sahasında Avusturya temsilcisi Strum Graz ile yapacağı ilk maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün açıklamasına göre, ikinci eleme turunda dün deplasmanda Polonya temsilcisi Gornik Zabrze ile 1-1 berabere kalarak tur atlayan sarı-lacivertliler, Strum Graz müsabakası öncesinde ilk antrenmanını yaptı.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, salonda ısınma ve core hareketleriyle başladı. Futbolcular, antrenmanı aktif dinlenmeye yönelik çalışmalarla tamamladı.

Kaynak: AA
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