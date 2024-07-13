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Fenerbahçe, Strasbourg'u 4-0 mağlup etti

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Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Fenerbahçe, dördüncü hazırlık maçında Fransa temsilcisi Strasbourg'u 4-0 mağlup etti. İlk yarıda etkili bir futbol sergileyen Fenerbahçe, farkı 4'e çıkardı ve maçı 4-0 kazandı. Bu maçla birlikte Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabını tamamladı.

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Fenerbahçe, dördüncü hazırlık maçında Fransa temsilcisi Strasbourg'u 4-0 mağlup etti.

Hazırlık maçında Fenerbahçe, Merkur Arena'da Fransız temsilcisi Strasbourg ile karşı karşıya geldi. Rakibi karşısında ilk yarıda hücumda etkili futbol oynayan sarı-lacivertliler, 5. dakikada Szymanski'nin ceza sahası dışından çektiği sert şutla 1-0 öne geçti. 33. dakikada Tadic, 37. dakikada Ryan Kent ve 45. dakikada da Edin Dzeko'nun golleriyle farkı 4'e çıkaran Fenerbahçe, soyunma odasına 4-0 önde gitti. Dengeli geçen ikinci yarıda başka gol olmadı ve Fenerbahçe Avusturya kampının son hazırlık maçından 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Teknik Direktör Jose Mourinho, müsabakaya; "Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Alexander Djiku, Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde, Bartuğ Elmaz, Sebastian Szymanski, Fred, Dusan Tadic, Ryan Kent, Edin Dzeko ilk 11'iyle başladı.

İkinci yarıda ise Rodrigo Becao, Cengiz Ünder, İrfan Can Eğribayat, Mert Hakan Yandaş, Yiğit Efe Demir, Rade Krunic, Miha Zajc, Yusuf Akçiçek, Emir Ortakaya ve Emre Mor'a şans buldu.

Bu maçla birlikte yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabını tamamlayan Fenerbahçe, İstanbul'a dönecek ve çalışmalarını burada sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Strasbourg Fenerbahçe Avusturya Futbol Fransa Spor Güncel Haberler

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