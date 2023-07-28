Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Kahramanmaraş'ta Konteyner Kentin Açılışını Yaptı

Koç Holding tarafından yapılan konteyner kentin açılışı, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, protokol ve sporcuların katıldığı bir törenle gerçekleştirildi. Ali Koç, açılışta yaptığı konuşmada devletin önemine vurgu yaparak, umut kentinin depremzedelere umut olmasını diledi.

KAHRAMANMARAŞ'a Koç Holding tarafından yapılan konteyner kentin açılışı, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, protokol ve sporcuların katıldığı bir törenle yapıldı. Açılışta konuşan Başkan Ali Koç, kendilerinin sadece kaynak yarattıklarını belirterek, "Ancak şunu unutmayın, ne kadar kaynağınız olursa olsun, ne kadar hazır konteyneriniz olursa olsun devlet olmazsa, bunlar olmuyor" dedi.

Koç Holding'in; içerisinde halı sahasından kütüphanesine, oyun alanlarından atölyelere kadar birçok sosyal ve sportif alanın yer aldığı 2 bin 300 konteynerlik Umut Kent'in açılışı törenle yapıldı. Törene; Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, futbol, basketbol ve voleybol takımlarının oyuncuları, daire amirleri ile umut kent sakinleri katıldı.

Açılış öncesi Fenerbahçe Spor Kulübü ile Koç Holding şirketleri tarafından hazırlanan binlerce gıda, hijyen, temizlik, oyunca, kırtasiye ve kitap paketleri konteyner kent sakinlerine dağıtıldı.