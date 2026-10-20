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Fenerbahçe, Slavia Prag maçına Alanyaspor 11'ine göre 3 değişiklikle çıktı

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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Slavia Prag karşısında Alanyaspor 11'ine göre 3 değişiklikle çıktı. Levent Mercan, İrfan Can Kahveci ve Romelu Lukaku'nun yerine Archie Brown, Kerem Aktürkoğlu ile Vedat Muriqi ilk 11'de başladı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, son oynadıkları Alanyaspor maçı 11'ine göre Slavia Prag karşılaşmasına 3 değişiklik ile çıktı.

Uefa Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Fenerbahçe, evinde Çekya ekibi Slavia Prag ile karşılaşıyor. Teknik Direktör İsmail Kartal, Trendyol Süper Lig'de oynanan Alanyaspor maçı 11'inden 3 değişikliğe gitti. Sol bekte Levent Mercan'ın yerine Archie Brown görev alırken, hücum hattında İrfan Can Kahveci'nin yerine Kerem Aktürkoğlu ; forvette ise Romelu Lukaku'nun yerine Vedat Muriqi şans buldu.

Greenwood, 10 numara pozisyonunda başladı

Son maçlarda 10 numara pozisyonunda forma alan İrfan Can Kahveci, bugün yedek kulübesinde yer aldı. Teknik heyet bu mevkide Mason Greenwood'a formayı verdi. İngiliz oyuncu bu sezon 8'i lig, 8'i Avrupa kupaları olmak üzere toplam 16 karşılaşmada sağ kanatta mücadele verirken, ilk kez farklı mevkide rol aldı.

Fenerbahçe'nin 11'i

Fenerbahçe mücadeleye; Ederson, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Nathan Ake, Archie Brown, Matteo Guendouzi, N'Golo Kante, Oğuz Aydın, Mason Greenwood, Kerem Aktürkoğlu ve Vedat Muriqi 11'i ile çıktı.

Sarı-lacivertlerde Tarık Çetin, Mert Günok, Yiğit Efe Demir, Kojo Peprah Oppong, Levent Mercan, Ognjen Mimovic, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Bartuğ Elmaz, Romelu Lukaku ve Dorgeles Nene ise yedek bekledi.

Asensio ve Mert Müldür, kadroda yer almadı

Sarı-lacivertliler, Prag ekibine karşı bugün iki oyuncusundan yoksun çıktı. Menisküs yırtığı bulunan Mert Müldür ve diz bölgesinden sakatlık yaşayan Marco Asensio kadroda yer almadı. İki oyuncunun da tedavileri sürüyor.

Slavia Prag maçına yoğun ilgi

Fenerbahçe'de UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci iç saha maçına da sarı-lacivertli taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Tribünleri tıklım tıklım dolduran taraftarlar ısınma esnasında futbolcuları tek tek tribünlere çağırarak maça hazırladı. Seremoni öncesi Filarmoni Orkestrası'ndan genç müzisyenler sahaya çıkarak canlı olarak Fenerbahçe marşı çaldı. Bu esnada tribünler de eşlik etti. Futbolcular ve hakemlerin sahaya çıkmasıyla stat hoparlöründen çalan Şampiyonlar Ligi müziği ile birlikte coşku zirveye çıkarken, ilk düdükle birlikte de taraftarlar takımlarına desteği artırdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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