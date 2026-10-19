Fenerbahçe, Slavia Prag ile 4. kez karşılaşacağı maçta 17. Çek sınavına çıkacak

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Uefa Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında yarın Slavia Prag ile karşılaşacak Fenerbahçe, Çek takımlarına karşı 17. maçına çıkacak.

Sarı-lacivertli ekip, daha önce 16 resmi maçta karşılaştığı Çek takımlarına karşı 6 karşılaşmada galibiyete uzanırken, 3 mücadele beraberlikle sonuçlandı. Yedi müsabakadan ise rakipleri galip ayrıldı.

Çek rakipleriyle ilk maçına 1983-1984 sezonunda çıkan Fenerbahçe, Bohemians Prag'a ilk maçta sahasında 1-0, ikinci maçta ise deplasmanda 4-0 yenildi.

1989-1990 sezonunda Sparta Prag'la UEFA Şampiyonlar Ligi'nde rakip olan sarı-lacivertli ekip, deplasmanda 3-1 yenildiği maçın rövanşında İstanbul'da 2-1 kaybetti.

En ağır mağlubiyetlerden

Fenerbahçe, Çek takımlarına karşı ilk galibiyetini 21 Ekim 1992'de aldı. Sigma Olomouc ile UEFA Kupası'nda karşı karşıya gelen sarı-lacivertliler, sahasında 1-0 galip geldi. Ancak bu maçın rövanşı, Fenerbahçe'nin tarihindeki en ağır mağlubiyetlerden birisi oldu.

Sarı-lacivertli takım, Çek rakibine deplasmanda 7-1 kaybetti.

2003-2004 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Sparta Prag'la eşleşen Fenerbahçe, rakibini her iki maçta da 1-0'lık skorlarla mağlup etmeyi başardı.

2012-2013 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final oynayan Fenerbahçe, son 16 turunda bir başka Çek temsilcisi Viktoria Plzen'le eşleşti. Rakibini deplasmanda 1-0 yenen sarı-lacivertli takım, İstanbul'daki mücadeleden de 1-1'lik beraberlikle ayrılarak çeyrek finale yükseldi.

2021-2022 sezonunda Slavia Prag'a her iki maçta da 3-2 kaybeden Fenerbahçe, 2022-2023 sezonunda ise Slovacko'yu 3-0 ve 1-1'lik skorlarla geçmeyi başardı.

Fenerbahçe'nin Çek rakipleriyle oynadığı son maç geçen sezondu. UEFA Avrupa Ligi'nde Viktoria Plzen'le eşleşen sarı-lacivertli ekip, sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.

Slavia Prag ile 4. maç

Fenerbahçe, yarın karşılaşacağı Slavia Prag ile daha önce 3 kez rakip oldu.

2021-2022 sezonunda UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turunda İsmail Kartal yönetiminde Slavia Prag'a rakip olan sarı-lacivertli ekip, her iki maçı da 3-2 kaybetmişti.

İki takım 2024-2025 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde eşleşti. Prag'da oynanan müsabakayı Fenerbahçe 2-1 galip tamamlamıştı.

Slavia Prag, Türk takımlarıyla 8. maçına çıkacak

Çekya temsilcisi Slavia Prag, daha önce Türk takımlarıyla 7 kez karşı karşıya geldi.

Bu maçlardan 3'ünü Fenerbahçe'ye karşı oynayan Slavia, 2 kez Beşiktaş, 2 kez de Sivasspor'la karşılaştı.

2002-2003 sezonunda UEFA Kupası'nda Beşiktaş'la eşleşen Çekya temsilcisi, sahasındaki maçı 1-0 kazanırken, İstanbul'da 4-2 mağlup olmuştu.

2022-2023 sezonunda UEFA Konferans Ligi'nde Sivasspor'la aynı grupta yer alan Slavia Prag, her iki maçta da sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Maçlar

Fenerbahçe'nin Çek takımlarıyla oynadığı 16 maçta aldığı sonuçlar şöyle:

Tarih Maç Skor 14.09.1983 Fenerbahçe-Bohemians Prag 0-1 28.09.1983 Bohemians Prag-Fenerbahçe 4-0 13.09.1989 Sparta Prag-Fenerbahçe 3-1 27.09.1989 Fenerbahçe-Sparta Prag 1-2 21.10.1992 Fenerbahçe-Sigma Olomouc 1-0 04.11.1992 Sigma Olomouc-Fenerbahçe 7-1 15.09.2004 Fenerbahçe-Sparta Prag 1-0 23.11.2004 Sparta Prag-Fenerbahçe 0-1 07.03.2013 Viktoria Plzen-Fenerbahçe 0-1 14.03.2013 Fenerbahçe-Viktoria Plzen 1-1 17.02.2022 Fenerbahçe-Slavia Prag 2-3 24.02.2022 Slavia Prag-Fenerbahçe 3-2 04.08.2022 Fenerbahçe-Slovacko 3-0 11.08.2022 Slovacko-Fenerbahçe 1-1 28.11.2024 Slavia Prag-Fenerbahçe 1-2 06.11.2025 Viktoria Plzen-Fenerbahçe 0-0

Kaynak: AA