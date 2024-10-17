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Fenerbahçe, Samsunspor Deplasmanında 3 Puan Peşinde

Fenerbahçe, Samsunspor Deplasmanında 3 Puan Peşinde
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Fenerbahçe, Süper Lig'deki 9. hafta mücadelesinde Samsunspor'a konuk olacak. 20 Ekim Pazar günü saat 19.00'da oynanacak maç öncesinde Çağlar Söyüncü ve Mert Hakan Yandaş sakatlıklarını atlatarak takıma dönerken, Allan Saint-Maximin'in durumu belirsizliğini koruyor.

FENERBAHÇE, Süper Lig 9'uncu hafta mücadelesinde Samsunspor'a konuk olacak.

Fenerbahçe ile Samsunspor arasındaki Süper Lig maçı 20 Ekim Pazar günü saat 19.00'da Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak. Mücadelenin orta hakemi Muhammet Ali Metoğlu olurken, yardımcılıklarını Furkan Ürün ve Serkan Olguncan yapacak. 16 puan ile 4'üncü sırada bulunan Sarı-lacivertliler, Samsun deplasmanından 3 puan ile dönmek istiyor.

ÇAĞLAR VE MERT HAKAN DÖNDÜ

Fenerbahçe'de milli ara öncesi sakatlanan Çağlar Söyüncü ve Mert Hakan Yandaş'tan sevindirici haber geldi. İki oyuncu da son antrenmanda takımla beraber antrenmanın tamamında çalıştı. Her iki oyuncu da Jose Mourinho'nun forma vermesi halinde Samsunspor karşısında görev alabilecek.

MAXIMIN'DE SORU İŞARETİ

Fenerbahçe'de son yapılan antrenmanda takımla beraber çalışmayan Fransız oyuncu Allan Saint-Maximin'in durumu henüz belli değil. Sakatlığından dolayı dün yapılan antrenmanda olmayan, salonda güçlendirme çalışmaları yapan 27 yaşındaki futbolcunun durumu hafta sonu belli olacak.

FILIP KOSTIC FORMAYI ALMAYA HAZIRLANIYOR

Savunmadan topla çıkarken zorluk yaşayan Fenerbahçe'de yeni transfer Filip Kostic'in ilk 11'e girmesi bekleniyor. Sarı-lacivertli takımda Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun bu soruna çözüm olarak Kostic'e savunmanın solunda yer vermesi bekleniyor.

İRFAN CAN İLK 11'E GERİ DÖNÜYOR

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun Antalyaspor maçının ilk 11'ine göre birkaç değişiklik yapması bekleniyor. Portekizli teknik adam, Mert Müldür ve sakatlıktan yeni dönen Çağlar Söyüncü'yü kulübede bekletmeyi planlıyor. Ayrıca takımla beraber çalışmaya henüz başlamayan İsmail Yüksek ve Maximin'in durumu da belirsizliğini koruyor.

Sarı-lacivertli ekibin muhtemel ilk 11'i şu şekilde:

"Livakovic - Osayi Samuel, Djiku, Oosterwolde, Kostic, Amrabat, Fred, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Tadic, En-Nesyri"

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Mert Hakan Yandaş Çağlar Söyüncü Samsunspor Fenerbahçe Futbol Samsun Güncel Pazar Spor

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