Fenerbahçe Petrol Ofisi ile Beşiktaş United Payment Kadınlar Futbol Ligi'nde Karşı Karşıya

Fenerbahçe Petrol Ofisi ile Beşiktaş United Payment, Kadınlar Futbol Ligi'nin 11. haftasında karşı karşıya geliyor. Derbi, Ülker Stadyumu'nda 20 Kasım Pazartesi günü saat 18.45'te oynanacak.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 11. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Petrol Ofisi ile Beşiktaş United Payment kadın futbol takımları, 20 Kasım Pazartesi günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Petrol Ofisi kadın futbol takımının ilk kez Ülker Stadyumu'nun çimlerine çıkacağı maç saat 18.45'te başlayacak.

11. haftanın başında Fenerbahçe Petrol Ofisi 24 puanla 3., Beşiktaş ise 20 puanla 5. sırada yer alıyor. Geçtiğimiz hafta Galatasaray Petrol Ofisi derbisinde attığı gol ile toplamda 11 gole ulaşan Yağmur Uraz, gol kraliçeliğinde zirveyi Armisa Kuç ile paylaşıyor. Nefesleri kesecek derbide gözler bir yandan geçtiğimiz günlerde Afrika Futbol Konfederasyonu tarafından yılın kadın futbolcusu ödülüne aday gösterilen Fenerbahçe Petrol Ofisi'nde forma giyen Zenatha Coleman'da olacak. Ayrıca son oynanan Lüksemburg maçı ile Uluslar B Ligi'ne yükselen A Milli Kadın Futbol takımımızın ilk 11'inde yer alan Fenerbahçe Petrol Ofisi futbolcuları İlayda Civelek, Gülbin Hız, Busem Şeker, Meryem Cennet Çal ve Yağmur Uraz'ın da bu maçta forma giymesi bekleniyor.

"BU DERBİLER SAYESİNDE ÜLKEMİZDE KADIN FUTBOLUNUN BİLİNİRLİĞİ ARTIYOR"

Pazartesi günü oynanacak derbi hakkında açıklama yapan Petrol Ofisi Grubu CMO'su Sinan Seha Türkseven, "Kadın futbolu hem toplumların gelişimi hem de spor ekonomisinin sağlıklı ilerleyişi açısından çok önemli avantajlar sunuyor. Petrol Ofisi Grubu'nun kadın futboluna destek vermesindeki temel motivasyonu geleceğe ve daha iyi olana yatırım yapmaktır. Güzide takımlarımızın karşı karşıya geldikleri derbiler de ülkemizde kadın futbolunun gelişimi ve daha geniş kitlelere ulaşması açısından çok önemli bir rol oynuyor. Bu derbiler sayesinde ülkemizde kadın futbolunun bilinirliği artıyor, yapıcı rekabetin sağladığı pozitif ivme ile kadın futbol ligimiz daha da güçleniyor. Tüm futbolseverleri gerek ekran başında gerekse Ülker Stadyumu'nda bu heyecan verici bu maçı izleyerek kadın futbolundaki derbi heyecanına ortak olmaya davet ediyor, öncelikle yol arkadaşımız Fenerbahçe Petrol Ofisi olmak üzere her iki takıma da başarılar diliyorum" dedi.