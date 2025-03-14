Hakemin kararı Fenerbahçe'yi yaktı! işte 117. dakikadaki penaltı pozisyonu

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Fenerbahçe, penaltılarda UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti

Fenerbahçe, penaltılarda UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti
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UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, son 16 turu ilk maçında Kadıköy'de 3-1 mağlup olduğu Rangers'a deplasmandaki rövanşta 120 dakika sonucunda 2-0 üstünlük kurarak tur şansını penaltılara taşıdı. Penaltılarda rakibine 3-2 kaybeden sarı-lacivertliler, turnuvaya veda etti.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, son 16 turunda Kadıköy'de 3-1 mağlup olduğu ilk maçın rövanşında İskoç ekibi Rangers'a konuk oldu. 90 dakikayı 2-0 önde bitirerek karşılaşmayı penaltılara taşıyan sarı-lacivertliler, penaltılarda rakibine boyun eğdi.

TALISCA'YA ŞAŞIRTAN SARI KART

Karşılaşmanın 19. dakikasında Talisca, ceza sahasına girmek üzereyken Jefte'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Talisca ve Fenerbahçeli oyuncular, bu pozisyonda penaltı bekledi. Norveçli hakem Espen Eskas, bu dakikada oyunu durdurdu ve kendisini aldatmaya yönelik hareket yaptığı gerekçesiyle Brezilyalı yıldıza sarı kart verdi. Talisca ve Fenerbahçe cephesi bu karara tepki gösterdi. Sarı-lacivertlilerde yedek kulübesindeki yardımcı antrenör Salvatore Foti de bu pozisyon sonrası sarı kart gördü.

FENERBAHÇE PENALTI BEKLEDİ

Karşılaşmanın 39. dakikasında Youssef En-Nesyri'nin kafasıyla Talisca'ya indirmek istediği topa Rangerslı Leon-Aderemi Balogun'un elle müdahale ettiğini düşünen Fenerbahçeli futbolcular, gözünü hakeme çevirdi ve penaltı itirazında bulundu. Bir süre VAR ile iletişimde bulunan maçın hakemi Espen Eskas oyunun devam etmesini istedi.

SZMANSKI PERDEYİ AÇTI

Fenerbahçe, ilk yarıda aradığı golü 45. dakikada buldu.Kostic'in ortasına voleyi vuran Sebastian Szymanski, topu filelere yollayarak takımını ilk yarı bitmeden hemen önce öne geçirdi. Bu golle birlikte ilk yarı sarı-lacivertlilerin üstünlüğüyle tamamlandı.

FENERBAHÇE'DE BİR KEZ DAHA PENALTI İTİRAZI

Fenerbahçe, bu kez müsabakanın 56. dakikasında penaltı bekledi. Bu dakikada soldan ceza sahasına giren Filip Kostic'in şutu Rıdvan Yılmaz'dan sekti. Fenerbahçe cephesi, ilk yarıda olduğu gibi bu pozisyonda da penaltı itirazında bulundu. Hakem Espen Eskas, bu kez de oyunun devam etmesini istedi. Kısa süreli bir VAR kontrolünün ardından oyun yeniden başladı.

POLONYALI YILDIZ YİNE SAHNEDE

İlk golün sahibi Sebastian Szymansk, 73. dakikada bir kez daha sahneye çıktı. Mert Müldür'ün sağ kanattan içeriye çevirdiği topa dokunuşunu yapan Szymanski, topu bir kez daha ağlarla buluşturmayı başararak kendisinin ve takımının ikinci golü atarak skoru 2-0'a getirdi.

MERT MÜLDÜR SAKATLANDI

Fenerbahçe'de ikinci golün asistini yapan Mert Müldür, yaşadığı sakatlık sebebiyle oyuna devam edemedi. Mert'in yerine 88. dakikada Alexander Djiku oyuna dahil oldu. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca sarı-lacivertliler, 90 dakikayı Polonyalı yıldızın golleriyle 2-0 önde bitirdi ve müsabaka uzatmalara gitti.

UZATMALARDA GOL SESİ ÇIKMADI

Her iki takım da 15'er dakikada oynanan 2 uzatma devresinde de bulduğu pozisyonları değerlendiremeyince skor değişmedi ve çeyrek finale yükselen tarafı seri penaltı atışları belirledi.

FENERBAHÇE'DEN PENALTILARDA VEDA

Dusan Tadic, Fred ve Mert Hakan'ın atıştan yararlanamadığı seri penaltılarda rakibine 3-2kaybeden Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ne son 16 turunda veda etti. Adını çeyrek finale yazdıran Rangers ise İspanyol ekibi Athletic Bilbao ile eşleşti.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (12)

Haber YorumlarıMazlum Dağ:

Acur: "Avrupa ya gidince niye eleniyorsunuz biliyor musunuz, çünkü alışıyorsunuz burdaki hakemlere Avrupa da vermiyorlar işte.... cart curt." Acur haklı çıktı. Bugün kendini yere atan feneve penaltı verilmedi. Vallahi Türk hakemi olsaydı feneve iki penaltı verecekti. Ama Acur un dedigi gibi Avrupa da vermiyorlar işte hahahahahahaha ;) ;) ;)

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Haber YorumlarıRmc Constructions:

yazık oldu ama bu mert hakan penaltı dan me anlar lan

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Haber YorumlarıImparator:

tebrikler Rangers kendini bir an Uefa kazamacagiz diye düsünen kus beyinli takima gösterdiniz. Simdi bunlar Uefa basvuru yapar Penaltimizi vermediniz keske Türk Hakem yönetseydi kesin fenev turu atlar Dünya sampyionu bile olurdunuz. Nedmisler hic bir zaman karsindaki takimi kücümseme. ????

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Haber YorumlarıAhmet Aydın null:

Türkiye de hiç bir takımında yırtıcı forvet yok nerde kaşara bürünmüş varsa bizde nesriy zeko bunlardan bir cacık olmaz ancak süperligde oynarlar Avrupa da bunlardan yedek bile olmaz

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Haber YorumlarıTeşkilatı mahsusa:

o RUZ pu cocuk ları tadic fred mert Hakan

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Haber YorumlarıAhmet Aydın null:

mert hakan penaltı attıran morinho ya teşekkür etti

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Haber YorumlarıBurhan:

Fenere golcü lazım. mücadele var ama gol atma becerisi yok, yoruldukları yanlarına kar kalıyor, verdikleri mücadelenin karşılığı yok. karşılıksız aşk gibi.

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Haber YorumlarıBELMA BARUT:

Bir Galatasaray taraftarı olarak Fenerbahçe'nin ortaya koyduğu futboldan gurur duydum. Eleniyorsak da böyle güzel oynayarak elenelim. Ama şunu söylemeden geçemeyeceğim, penaltıyı kaçırmak her futbolcunun yaşayabileceği bir durumdur. Yalnız ahlak kavramı bir adama oturmayınca oturmuyor. Mert Hakan gibi insanların ne Fenerbahçe'de, ne de Türk futbolunda yeri yok...

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Haber YorumlarıErkan Arslan:

GECEN YIL KöYFERANS LiGiNDE UZATMALARDA PENALTILARLA KAYBEDEN GOOOOOOHPAAAA MIZIIIKCI AGLAK BFENEVV BU YIL Bi BASAMAK üST LiGE UEFA MACINDA UZATMALARDA PENATILAR SONUCUNDA ViJDANSIZ YAPI ALGIYA HiZMET VEREN HAKEME YENiK DüSTü PENALTILARDA KAYBETTi NEYSE SENEYEDE SAMPiYONLAR LiGiNDE MACUUUUN AROMALI GOOOHPAA DöLLüüüü KUZUCUK ALiYLE FiFADAN ARABiSTAN LiGiNDEN HAKEM iSTESiNLER YOKSA MENNEVi SAHADAN CEKERiZ DESE YETERLi MERTSSiZ ZiNCiRSSiZ KüPEEEH NASILDA PENALTIYI HAVAYA DiKTi BUDUR iSTE SAPSAL FB

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Haber Yorumlarıbiyikli.orhan:

generalll mert nasıl bir penaltı attın sen öyleeee hahaaahaaaahaaa

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