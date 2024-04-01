Fenerbahçe Opet, Türk Hava Yolları'nı 3-0 mağlup etti
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Gül
Türk Hava Yolları : Bergmann, Dicle Nur Babat, Van Ryk, Neriman Özsoy, Kübra Akman, Macris (Melis Yılmaz, Şeyma Ercan, Alecrim, Derya Güç, Sıla Çalışkan, Buse Kayacan)
Fenerbahçe Opet: Ana Cristina, Eda Erdem Dündar, Drca, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Vargas, (Gizem Örge, Stysiak)
Setler: 18-25, 20-25, 16-25
Süre: 70 dakika (21, 26, 23)
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off 1-4 serisi ilk maçında Fenerbahçe Opet, Türk Hava Yolları'nı 3-0 mağlup etti.
İki galibiyete ulaşan takımın adını finale yazdıracağı serinin ikinci maçı, 4 Nisan Perşembe günü oynanacak.
Galibiyetlerin eşitliği durumunda üçüncü maç, 6 Nisan Cumartesi günü yapılacak.