Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı ile SMS Grup İnşaat arasında sponsorluk anlaşması imzalandı

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı ile SMS Grup İnşaat arasında forma sırt sponsorluğu anlaşması yapıldı.

Chobani Stadı'nda gerçekleştirilen imza törenine Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Orhan Demirel, Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ufuk Şansal, SMS Grup Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Öztürk, SMS Grup Hukuk Müşaviri Zeynep Öztürk, Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı Kaptanı Alperi Onar ve oyunculardan Tilbe Şenyürek ile davetliler katıldı.

Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Orhan Demirel, kulüp olarak yalnızca bugünü değil yarını planlayan, sürdürülebilirliği, kurumsal düzeni ve uzun vadeli faydayı esas alan bir anlayışla hareket ettiklerini dile getirerek, "Stratejik alanlarda uzun yıllardır faaliyet gösteren SMS Grup İnşaat'ı Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımımızın resmi sponsorları arasında görmekten mutluluk duyuyoruz. Takım bu sezon Avrupa'daki istikrarlı yürüyüşüne devam etmektedir. SMS Grup İnşaat'ın desteğinin önümüzdeki yıllarda da süreceğine inanıyorum. Pazar günü üç farklı branşta oynanan derbi karşılaşmalarının tamamından galibiyetle ayrılmamız Fenerbahçe'nin rekabet gücünün ve kazanma kültürünün en net göstergesidir. Bu sponsorluk sahadaki mücadelemize güç katacaktır." dedi.

Fenerbahçe olarak başarının sağlam temeller, doğru planlama ve uzun vadeli bir yapı üzerine inşa edildiğine inandıklarını belirten Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ufuk Şansal ise, "Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımımız da bu anlayışın sahadaki en önemli örneklerinden. Bu noktada SMS Grup ile aynı dili konuştuğumuzu düşünüyoruz. Bu iş birliğini kısa vadeli bir sponsorluk değil, güven ve sağlamlık üzerine kurulu uzun soluklu bir ortaklık olarak konumlandırıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

SMS Grup Hukuk Müşaviri Zeynep Öztürk de, bu anlaşmanın eşitlik, adalet ve fırsat eşitliği ilkesinin sahadaki karşılığı olduğunu vurguladığı konuşmasında, "Kadınların sporda hak ettikleri görünürlüğe ve desteğe kavuşması, yalnızca sportif bir mesele değil, toplumsal bir sorumluluktur. Sahada ter döken, sınırlarını zorlayan, her top için sonuna kadar mücadele eden bu güçlü kadınların yanında durmaktan büyük bir onur duyuyoruz. Bu anlamlı birliktelikte emeği geçen herkese teşekkür ediyor, Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı'na başarılarla dolu nice sezonlar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Her sene olduğu gibi bu sene de tüm kupalara talip olduklarını dile getiren Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı Kaptanı Alperi Onar, yolda bazen aksilikler olsa da hedeflerinin her maçı kazanmak olduğunu kaydederek, şöyle konuştu:

"Umarım bu sezon da namağlup Türkiye şampiyonluğu elde ederiz. Başkanımıza da teşekkür ediyorum çünkü ilk günden beri maçlarımıza gelmeye çalıştı. Bu bizim için çok değerli. Kadın basketbolu Türkiye'de çok büyük ilgilerin olduğu bir branş değil. Başkanımızın maçlarımızda olması taraftarlarımız için de çok heyecan verici. Oluşan atmosfer çok değerli. Umuyorum ki vakit bulduğu her zaman maçlarımıza gelmeye devam eder. Avrupa Ligi'nde de Girona ile önemli bir maçımız olacak. Lige çok iyi başladılar. Bizim için zorlayıcı olacak çünkü daha ciddi maçlar yaptığımız bir dönemdeyiz. Saha avantajımızın olması çok önemli. Umuyorum performansımız artacak ve taraftarlara güzel bir karşılaşma izleteceğiz."

Sarı-lacivertli basketbolcu Tilbe Şenyürek, SMS Grup İnşaat ile birlikte zaferler kazanmayı dilediklerini ifade ederken, SMS Grup Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Öztürk ise iş birliğinin hayırlı olması temennisinde bulundu.