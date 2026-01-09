Basketbol Süper Ligi: Fenerbahçe Opet: 84 ÇİMSA ÇBK Mersin: 66
Denizli'de gerçekleşen Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Finali'nde Fenerbahçe Opet, ÇİMSA ÇBK Mersin'i 84-66'lık skorla mağlup ederek finale yükseldi.
Denizli'de oynanan Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Finali'nde, Fenerbahçe Opet, ÇİMSA ÇBK Mersin'i 84-66 skorla mağlup etti.
Salon: Pamukkale Üniversitesi
Hakemler: Turgut Işık, Mesut Öztürk, Yarkın Keskin
Fenerbahçe: Sevgi Uzun 2, Olcay Çakır Turgut 4, Gabrielle Williams 5, Alperi Onar 10, Emma Meesseman 11, Iliana Rupert 2, Tuana Vural 13, Teaira Mccovan 14, Tilbe Şenyürek 15, Kayla McBride 21, Julie Allemand 22, Meltem Avcı Yılmaz 33
Başantrenör: Miguel Martinez Mendez
ÇİMSA ÇBK Mersin : Manolya Kurtulmuş 3, Ayşenaz Harma 5, Büşra Akbaş 6, Asena Yalçın 8, Sinem Ataş 10, Laura Juskaite 12, Egle Sventoraite 14, Luisa Geiselsoder 18, Kennedy Burke 22, Eslem Güler 23, Esra Ural Topuz 33, Julie Vanloo 35
Başantrenör: Georgios Dikaioulakos
1. Periyot: 22-14 (Fenerbahçe lehine)
Devre: 41-36 (ÇİMSA ÇBK Mersin lehine)
3. Periyot: 84 - 66 (Fenerbahçe lehine) - DENİZLİ