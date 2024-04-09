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Fenerbahçe, Olympiakos maçı için hazırlıklarını tamamladı

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Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk karşılaşmasında 11 Nisan Perşembe günü Olympiakos ile oynayacağı maçın hazırlıklarının İstanbul etabını, akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan futbolcular antrenmanı; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı. Bu antrenmanla hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayan sarı-lacivertliler, perşembe günü deplasmanda oynanacağı maç için yarın Yunanistan'a gidecek.

Ali Koç, futbolcular ve teknik heyetle bayramlaştı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, antrenman öncesi takımla bir araya geldi. Olympiakos maçı için başarılar dileyen Ali Koç, futbolcuların ve teknik heyetin Ramazan Bayramını da kutladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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