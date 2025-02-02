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Fenerbahçe, Ogün Altıparmak İçin Başsağlığı Mesajı Yayınladı

Fenerbahçe, Ogün Altıparmak İçin Başsağlığı Mesajı Yayınladı
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Fenerbahçe, eski futbolcusu ve Yüksek Divan Kurulu üyesi Ogün Altıparmak'ın vefatının ardından başsağlığı mesajı paylaştı. 85 yaşında hayatını kaybeden Altıparmak, Türk futboluna damga vurmuş önemli bir isimdi.

Fenerbahçe, eski futbolcu ve Yüksek Divan Kurulu üyesi Ogün Altıparmak'ın vefatıyla ilgili başsağlığı mesajı paylaştı.

Fenerbahçe'nin eski milli futbolcusu Ogün Altıparmak, 85 yaşında hayatını kaybetti. Sarı-lacivertli kulüp, Ogün Altıparmak'ın vefatı sonrası sosyal medya hesabından mesaj paylaştı. Yapılan açıklamada, "Fenerbahçe'miz ile önemli başarılara imza atarak Türk futbolunda iz bırakmayı başaran eski yöneticimiz, futbolcumuz ve 1372 sicil numaralı Yüksek Divan Kurulu (YDK) üyemiz Ogün Altıparmak'ı kaybettik. Ogün Altıparmak, futbol takımımızda 1963-1968 ve 1969-1971 yılları arasında forma giyerek 4 Türkiye Ligi, 1 Türkiye Kupası, 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 1 TSYD Kupası, 1 Atatürk Kupası, 1 Spor Toto Kupası, 1 Balkan Kupası şampiyonluğu ile birlikte gol kralı olma başarısını da göstermişti. Ogün Altıparmak, 1986-1988 yıllarında ise kulübümüzde yönetici olarak görev almıştı.

Fenerbahçe'miz ile yaşadığı tüm zaferler ve armamıza verdiği tüm emekler için kendisine minnet duyuyor, başta ailesi olmak üzere camiamıza ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz.

Merhumun cenazesi 3 Şubat 2025 Pazartesi günü (yarın) saat 14.30'da Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde yapılacak törenin ardından Erenköy Galip Paşa Camii'nden ikindi vaktinde kaldırılacak, Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecektir" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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