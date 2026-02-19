Fenerbahçe-Nottingham Forest maçından notlar

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında İngiltere temsilcisi Nottingham Forest'ı konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, son oynadıkları Trabzonspor maçının ilk 11'ine göre kadrosunda tek değişikliğe gitti.

İtalyan teknik adam, Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmada Trabzonspor karşısında ilk 11'de görevlendirdiği İsmail Yüksek'i yedek soyundurdu.

Genç çalıştırıcı, İsmail'in yerine ise ilk 11'de yeni transfer Sidiki Cherif'i değerlendirdi.

Nottingham Forest karşısında kalede Ederson Moraes'i oynatan Tedesco, savunma dörtlüsünü Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde ve Mert Müldür'den oluşturdu. Orta sahada Matte Guendouzi ile N'Golo Kante'yi görevlendiren 40 yaşındaki teknik adam, hücumda Marco Asensio, Anderson Talisca ve Kerem Aktürkoğlu'na şans verdi. Tedesco, gol yollarında ise Sidiki Cherif'e güvendi.

Fenerbahçe'de Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Archie Brown, Çağlar Söyüncü, İsmail Yüksek, Fred Rodrigues, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Dorgeles Nene, Alaettin Ekici ve Oğuz Aydın ise yedek soyundu.

Cherif ilk kez 11'de

Fenerbahçe'nin kış transfer döneminde kadrosuna kattığı 19 yaşındaki santrforu Sidiki Cherif, ilk kez ilk 11'de süre aldı.

Genç golcü, sarı-lacivertli takıma katıldıktan sonra ligde Gençlerbirliği ve Trabzonspor müsabakalarında sonradan oyuna dahil olmuştu.

Sidiki Cherif, sarı-lacivertli formayla ilk kez 11'de ise Nottingham Forest karşısında görev aldı.

Archie Brown 66 gün sonra kadroda

Fenerbahçe'nin İngiliz sol kanat oyuncusu Archie Brown, 66 gün sonra kadroya dahil edildi.

Sakatlığı nedeniyle uzun süre formasından uzak kalan genç oyuncu, söz konusu süreçte 11 resmi maçı kaçırdı.

Son olarak ligde 15 Aralık 2025 tarihinde oynanan Konyaspor maçında forma giyen Archie Brown, sakatlığı nedeniyle ligde 6, Türkiye Kupası'nda 3, Avrupa Ligi'nde ise 2 maç olmak üzere 11 maçta takımını yalnız bırakmıştı.

Nottingham Forest maçıyla yeniden formasına kavuşan Archie Brown, maça yedek kulübesinde başladı.

Tek eksik

Fenerbahçe, Nottingham Forest karşısında maça tek eksikle çıktı.

Sarı-lacivertlilerde ayak bileğindeki ödem nedeniyle operasyon geçiren Meksikalı orta saha Edson Alvarez, sakatlığı nedeniyle takımını yalnız bıraktı.

3 yeni transfer Avrupa'da ilk kez

Fenerbahçe'nin kış transfer döneminde kadrosuna kattığı 3 oyuncusu, sarı-lacivertli formayla ilk Avrupa maçlarına çıktı.

Fenerbahçe'de yeni transferler Matteo Guendouzi, Sidiki Cherif ve N'Golo Kante, maça ilk 11'de başladı.

Bakan Bak ve Hacıosmanoğlu maçı takip etti

Fenerbahçe ile Nottingham Forest arasındaki karşılaşmayı Gençlik ve Spor bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da yerinde izledi.

Bakan Bak ve Hacıosmanoğlu'nu, sarı-lacivertli kulüp adına başkan vekili Murat Salar, genel sekreter Orhan Demirel ve yönetici Taner Sönmezer karşıladı.

Kadıköy kapalı gişe

Fenerbahçeli taraftarlar, zorlu karşılaşmada takımlarını yalnız bırakmadı.

Maçtan saatler öncesinde stat ve civarında toplanan taraftarlar, besteler ve marşlarla coşku yaşadı. Müsabaka öncesinde oyuncularını da tek tek tribünlere çağıran Fenerbahçeli taraftarlar, tribünlerin tamamını doldurdu.

İngilizler takımlarını yalnız bırakmadı

Nottengham Forest taraftarları, Fenerbahçe maçında takımlarını yalnız bırakmadı.

İngilizler, kendileri için ayrılan 2 bin 250 kişilik misafir tribününü tamamen doldurdu.

Geçmiş sezonlarda iki defa Fenerbahçe'de görev yapan teknik direktör Vitor Pereira, bu kez Nottengham Forest'ın başında kulübede yer aldı.

Altyapıdan 2 isim kadroda

Fenerbahçe'de zorlu mücadelede altyapıdan 2 isim kadroya dahil edildi.

Sarı-lacivertlilerde 17 yaşındaki kaleci Engin Can Biterge ile forvet Alaettin Ekici kadroda yer aldı.

Her iki futbolcu da yedek kulübesinde teknik heyetten şans bekledi.