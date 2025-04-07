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Fenerbahçe'nin yıldızından Trabzonspor maçı sonrası olay paylaşım

Fenerbahçe'nin yıldızından Trabzonspor maçı sonrası olay paylaşım
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Yaşadığı sakatlık sonrası sezonu kapatan Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Jayden Oosterwolde, 4-1 kazandıkları Trabzonspor maçı sonrası sosyal medya hesabından oltaya asılı balığın olduğu bir fotoğraf paylaştı. Paylaşımı kısa süre sonra silen Oosterwolde'nin bu hareketi sosyal medyada geniş yankı buldu.

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan yıldız futbolcu Jayden Oosterwolde 4-1 biten Trabzonspor maçının ardından oltaya asılı balığın olduğu bir paylaşım yaptı.

ÖNCE PAYLAŞTI, SONRA SİLDİ

Yıldız futbolcu söz konusu paylaşımını daha sonra silse de sosyal medyada yayılmasına engel olamadı. Oosterwolde'nin gönderisi kısa sürede geniş yankı buldu.

İşte o paylaşım;

Fenerbahçe'nin yıldızından Trabzonspor maçı sonrası olay paylaşım

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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