Fenerbahçe'nin yıldızından Trabzonspor maçı sonrası olay paylaşım

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan yıldız futbolcu Jayden Oosterwolde 4-1 biten Trabzonspor maçının ardından oltaya asılı balığın olduğu bir paylaşım yaptı.

ÖNCE PAYLAŞTI, SONRA SİLDİ

Yıldız futbolcu söz konusu paylaşımını daha sonra silse de sosyal medyada yayılmasına engel olamadı. Oosterwolde'nin gönderisi kısa sürede geniş yankı buldu.

İşte o paylaşım;