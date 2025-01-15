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Fenerbahçe'nin yıldızı iyileşir iyileşmez yeniden sakatlandı

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Fenerbahçe'de sakatlığını atlatarak Konyaspor maçıyla kalesine geri dönen Dominik Livakovic, yeniden sakatlandı. Sarı-lacivertliler, Hırvat kalecinin sağ arka adalesinde yırtık ve kanama tespit edildiğini ve tedavisine başlandığını duyurdu.

Trendyol Süper Lig devlerinden Fenerbahçe, kaleci Dominik Livakovic'in sağ arka adalesinde yırtık ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

KONYASPOR MAÇINDA SAKATLANDI

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde;

"Profesyonel Futbol A Takımımızda, T. Konyaspor ile oynadığımız karşılaşmanın son dakikasında sakatlık problemi yaşayan futbolcumuz Dominik Livakovic'in MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Sağ arka adalede yırtık ve kanama teşhisi konulan oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır."

Fenerbahçe'nin yıldızı iyileşir iyileşmez yeniden sakatlandıDominik Livakovic

SAKATLIKTAN YENİ DÖNMÜŞTÜ

Dominik Livakovic, sakatlıktan döndükten sonraki ilk maçında sakatlandı. Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında oynanan RAMS Başakşehir maçının 30. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Hırvat kaleci, sakatlığını atlatarak Konyaspor maçında kaleyi devralmıştı.

Fenerbahçe'nin yıldızı iyileşir iyileşmez yeniden sakatlandı
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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