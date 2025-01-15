Fenerbahçe'nin yıldızı iyileşir iyileşmez yeniden sakatlandı
Fenerbahçe'de sakatlığını atlatarak Konyaspor maçıyla kalesine geri dönen Dominik Livakovic, yeniden sakatlandı. Sarı-lacivertliler, Hırvat kalecinin sağ arka adalesinde yırtık ve kanama tespit edildiğini ve tedavisine başlandığını duyurdu.
Trendyol Süper Lig devlerinden Fenerbahçe, kaleci Dominik Livakovic'in sağ arka adalesinde yırtık ve kanama tespit edildiğini açıkladı.
KONYASPOR MAÇINDA SAKATLANDI
Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde;
"Profesyonel Futbol A Takımımızda, T. Konyaspor ile oynadığımız karşılaşmanın son dakikasında sakatlık problemi yaşayan futbolcumuz Dominik Livakovic'in MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Sağ arka adalede yırtık ve kanama teşhisi konulan oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır."
SAKATLIKTAN YENİ DÖNMÜŞTÜ
Dominik Livakovic, sakatlıktan döndükten sonraki ilk maçında sakatlandı. Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında oynanan RAMS Başakşehir maçının 30. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Hırvat kaleci, sakatlığını atlatarak Konyaspor maçında kaleyi devralmıştı.