İsmail Kartal yeni transferi hayran hayran izledi! Mesut Özil formayı zor alır

Fenerbahçe'nin genç yetenekleri dümene geçiyor. Teknik Direktör İsmail Kartal, Futbol Akademi'ye transfer edilen Jin-ho Jo ve İsak Vural'ı A Takım antrenmanına aldı. Genç futbolcular İsmail Kartal'ı adeta büyüledi.

"FENERBAHÇE ORTA SAHA ARAMAZ"

Orta sahanın her yönünde rahatlıkla oynayabilen Jin-ho Jo için Kartal, "Çok iyi kumaşı var, tıpkı Arda Güler gibi. Oyunun iki yönünü de okuyor, topla ilişkisi çok iyi. Fenerbahçe uzun yıllar orta saha aramaz. A Takım'da rahatlıkla oynar. İsak Vural da inanılmaz yetenekleri olan bir futbolcu. Fenerbahçe'yi çok sevmesi mutluluk verici. Henüz 15 yaşında ama fizik kalitesi olağanüstü" dedi.

FORMA ASLANIN AĞZINDA

Kadro dışı bırakılan Mesut Özil'e af çıkması gündemde fakat Kartal'ın düşünceleri olumlu değil. İrfan Can, Pelkas ve Arda Güler'den hayli memnun olan İsmail Kartal, Mesut'a yer açmakta zorlanıyor.