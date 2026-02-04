Haberler

Fenerbahçe'nin yeni transferi Kante, İstanbul'a geldi

Güncelleme:
Fenerbahçe'nin 2.5 yıllığına kadrosuna kattığı yeni transferi N'Golo Kante'yi taşıyan uçak İstanbul'a geldi.

  • Fenerbahçe, Al Ittihad'dan 34 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu N'Golo Kante'yi transfer etti.
  • N'Golo Kante, Fenerbahçe ile 5 yıllık sözleşme imzalayarak 14.4 milyon euro imza ücreti alacak.
  • Fenerbahçe, Kante transferi karşılığında Al Ittihad'a Youssef En-Nesyri'yi göndererek 15 milyon euro bonservis kazandı.

Süper Lig devi Fenerbahçe, Al Ittihad forması giyen 34 yaşındaki Fransız orta saha N'Golo Kante transferinde mutlu sona ulaştı.

KANTE İSTANBUL'A GELDİ

Fransız yıldızla 2.5 yıllık anlaşma sağlayan Fenerbahçe, Kante'yi İstanbul'a getirdi. N'Golo Kante, Fenerbahçe'ye transfer sürecini tamamlamak üzere saat 21.30 sularında İstanbul'a geldi.

KANTE'DEN TARAFTARA İLK MESAJ

Sarı-lacivertlilerin İstanbul'a getirdiği Kante, sarı-lacivertli taraftarlara ilk mesajını yolladı. Kulübün yaptığı paylaşımda sarı-lacivertli formayı giyen Kante, Türkçe olarak "Merhaba Fenerbahçe! Hazır mısınız? Geliyorum" ifadelerini kullandı.

MALİYETİ BELLİ OLDU

Fenerbahçe, Suudi Arabistan'ın Al Ittihad ekibinden kadrosuna kattığı N'Golo Kante transferini Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirdi.

14.4 MİLYON EURO İMZA PARASI

KAP'a yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe ile 5 yıllık sözleşme imzalayan 14.4 milyon euro imza ücreti alacak. Fransız oyuncu, bu sezonun kalan kısmında 5.5 milyon euro ücret alacak.

KALAN İKİ SEZONDA YILLIK 11 MİLYON EURO KAZANACAK

N'Golo Kante, kalan iki sezonda ise 11 milyon euro yıllık ücret kazanacak. Öte yandan sarı-lacivertliler, bu transferin karşılığında Youssef En-Nesyri'yi Al-Ittihad'e gönderdi. Fenerbahçe, Al Ittihad'dan Youssef En-Nesyri için 15 milyon euro bonservis kazandı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
