Fenerbahçe'nin yeni transferi Edson Alvarez İstanbul'da! İşte ilk görüntüleri

Fenerbahçe, Edson Alvarez'in kiralık transferi için West Ham United ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

İSTANBUL'A GELDİ

27 yaşındaki Meksikalı orta saha Edson Alvarez, ailesiyle birlikte İstanbul'a geldi. Oyuncu, sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Kulüpten yapılan açıklamada, 'Kulübümüz Edson Alvarez'in kiralık transferi konusunda kulübü West Ham United ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini tamamlamak için İstanbul'a davet edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.' ifadeleri kullanıldı.

SATIN ALMA OPSİYONU 22 MİLYON EURO

Sarı-lacivertliler, 27 yaşındaki Edson Alvarez için kulübü West Ham'a 2 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. Yapılan anlaşmaya göre, Fenerbahçe, Edson Alvarez'in satın alma opsiyonunu kullanmak isterse İngiliz ekibine 22 milyon euro bonservis ödeyecek.

SEZON RAKAMLARI

Geride kalan sezonda West Ham United formasını 31 maçta giyen Edson Alvarez, bu maçlarda 1 asist yaptı.