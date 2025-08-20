Fenerbahçe'nin Yeni Transferi Dorgeles Nene'ye Yıldız Teknik Direktörden Övgü

FENERBAHÇE'de Lorant döneminde görev yapan ve son olarak Kenya Milli takımını çalıştıran 55 yaşındaki teknik direktör Engin Fırat, Fenerbahçe 'nin yeni transferi Dorgeles Nene'yi değerlendirdi. Kenya Milli Takımı'nda Mali'ye karşı oynadığını ve Dorgeles Nene'yi izlediğini belirten Engin Fırat, "Onu canlı izlediğinizde fark hemen ortaya çıkıyor. Topu aldığında sadece bir kanat oyuncusu değil, her an tehlike yaratabilecek bir silah gibi. İlk adımları patlayıcı, rakibini beklemeden üstüne gider ve tek hamlede maçın dengesini değiştirebilir" dedi.

Kariyeri boyunca pek çok takımda antrenörlük görevinde bulunan ve son olarak Kenya Milli Takımı'nı çalıştıran Engin Fırat, Fenerbahçe'nin yeni hücum oyuncusu 22 yaşındaki Malili futbolcu Dorgeles Nene hakkında Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

'TEK HAMLEDE MAÇIN DENGESİNİ DEĞİŞTİREBİLİR'

Maçın dengesini değiştirebilecek bir oyuncu olduğunu aktaran tecrübeli teknik adam, "Afrika'nın birçok milli takımıyla oynadım, Mali de bunlardan biri. Dolayısıyla oradaki pek çok oyuncuyu bizzat sahada görme şansım oldu. Nene de onlardan biri. Onu canlı izlediğinizde fark hemen ortaya çıkıyor. Topu aldığında sadece bir kanat oyuncusu değil, her an tehlike yaratabilecek bir silah gibi. İlk adımları patlayıcı, rakibini beklemeden üstüne gider ve tek hamlede maçın dengesini değiştirebilir" diye konuştu.

'FENERBAHÇE'NİN BÖYLE BİR OYUNCUYA İHTİYACI VARDI'

Sarı-lacivertli ekipte eksik rolün Nene olduğunu ifade eden Engin Fırat, " Fenerbahçe'nin tam da böyle bir oyuncuya ihtiyacı vardı. Son yıllarda sağ kanat çok tahmin edilebilir hale gelmişti. İrfan Can Kahveci ve Oğuz Aydın iyi futbolcular, ama şampiyonluk isteyen bir takım için yeterince tehdit oluşturamıyorlardı. Ben İrfan Can'ın aslında orta sahada, özellikle 8 numara rolünde, yaratıcılığıyla takıma daha fazla katkı vereceğini düşünüyorum. Ama kanatta, rakip savunmaları dengesiz bırakacak bir "patlayıcı bireysel güç" eksikti" ifadelerini kullandı.

'NENE SAYESİNDE RAKİP SAVUNMALAR DERİNDE BEKLEYEMEYECEK'

Dorgeles Nene'nin gelmesiyle En-Nesyri ve Jhon Duran'ın rahatlayacağını dile getiren Fırat, "Nene işte tam burada devreye giriyor. Sahayı genişletiyor, rakibi üzerine çekiyor ve böylece forvetlere alan açıyor. Artık ileri uçta En-Nesyri ve Jhon Duran var. İkisi de ceza sahasında güçlü, bitirici oyuncular. Ama onların etkili olabilmesi için boşluklara ihtiyaç var. Nene sayesinde rakip savunmalar derinde bekleyemeyecek; mecburen onunla ilgilenmek için dışarı çıkacaklar. Bu da forvetlerin cezayı kesmesi için fırsat yaratacak" şeklinde konuştu.

'AVRUPA'NIN BÜYÜK LİGLERİNE SATILABİLİR'

22 yaşındaki Malili oyuncudan Fenerbahçe'nin yüksek bedel kazanabileceğini aktaran Engin Fırat, "Üstelik Nene henüz 22 yaşında. Bu da Fenerbahçe için sadece bugünün değil, yarının da kazancı demek. Saha içinde hemen fark yaratacağı kesin, ama aynı zamanda değerini de artıracak. Doğru performansla Avrupa'nın büyük liglerine çok daha yüksek bir bedelle satılabilir" ifadelerine yer verdi.

'FENERBAHÇE ARTIK HÜCUMDA DENGEYİ BULDU'

Teknik direktör Engin Fırat, son olarak Fenerbahçe ve Nene hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Benim için Nene, Fenerbahçe'nin eksik parçası. Hız, öngörülemezlik ve cesaret getiriyor. Türkiye'de birçok takım kompakt savunmayı tercih ediyor, ama Nene böyle savunmaları parçalayan oyuncu tipidir. Yeni forvetlerle birlikte Fenerbahçe artık hücumda tam dengeyi buldu ve şampiyonluk yolunda çok daha güçlü görünüyor."