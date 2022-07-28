Fenerbahçe'nin yeni transferi Arao'nun golden önce yaptıkları taraftarı çileden çıkardı - Haberler

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Fenerbahçe'nin yeni transferi Arao'nun golden önce yaptıkları taraftarı çileden çıkardı

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş mücadelesinde Dinamo Kiev'e uzatmalar sonucunda 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Yenilen ilk golün öncesinde ise yeni transfer Arao'nun mücadele etmemesi taraftarı çileden çıkardı.

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Fenerbahçe ile Dinamo Kiev, 0-0 biten maçın rövanşında Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Dinamo Kiev'i Ülker Stadı'nda konuk etti. Temsilcimiz mücadeleyi uzatma devrelerinde 2-1 kaybederek, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

WILLIAN ARAO TEPKİ TOPLADI

Fenerbahçe'nin yediği ilk golde Ferdi Kadıoğlu ve kaleci Altay'ın yanı sıra golün öncesinde adamını takip etmeyen ve baştan savma bir koşu yapan yeni transfer Arao eleştirilerin odak noktasında yer aldı. Arao'nun koşusunu yarım bırakıp rakibi takip etmemesi sosyal medyada gündem oldu.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Arao'nun golden önce yaptıkları taraftarı çileden çıkardı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Arao'nun golden önce yaptıkları taraftarı çileden çıkardı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Arao'nun golden önce yaptıkları taraftarı çileden çıkardı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Arao'nun golden önce yaptıkları taraftarı çileden çıkardı

İşte o eleştirilerden bazıları :

Fenerbahçe'nin yeni transferi Arao'nun golden önce yaptıkları taraftarı çileden çıkardı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Arao'nun golden önce yaptıkları taraftarı çileden çıkardı

Fenerbahçe taraftarlarının belli bir kısmı da yeni transfer Arao'yu savundu. Arao'nun iki maçında en iyi isimlerinden biri olduğu söylendi.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Arao'nun golden önce yaptıkları taraftarı çileden çıkardı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Arao'nun golden önce yaptıkları taraftarı çileden çıkardı

Nezih Yücel Akşener
Nezih Yücel Akşener
nezihyucel.aksener@haberler.com Haberler.com - Spor

Dinamo Kiev Fenerbahçe Spor Haberler

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