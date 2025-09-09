Fenerbahçe'nin Yeni Teknik Direktörü Kim Olacak?

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'ne giremeyen ve bunun ardından dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho'yu kovan Fenerbahçe'de bu koltuğa kimin oturacağı bilmecesi sürüyor.

Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın, 8 Eylül'de CNBC-e kanalında verdiği röportajda, "Yeni teknik direktörün yerli veya yabancı olması konusunda tereddütlerimiz var. Sanıyorum yabancı olacak... Bugün veya en geç yarın da açıklarlar" ifadesini kullandı.

Türk spor basınına yansıyan haberlere göre Fenerbahçe'nin listesinde Ange Postecoglou ve Domenico Tedesco gibi yabancı teknik direktörlerin yanında, sarı lacivertli taraftarların yakından tanıdığı İsmail Kartal ve Aykut Kocaman gibi yerli isimler var.

Tedesco iddiaları

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, 9 Eylül'de sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda sarı lacivertlilerin İtalyan asıllı Alman teknik direktör Domenico Tedesco ile yaptığı görüşmelerde sona yaklaştığını öne sürdü.

Sabuncuoğlu, Fenerbahçe'nin ve Türk milli takımının eski oyuncusu Gökhan Gönül'ün de 39 yaşındaki Tedesco'nun ekibinde yer alacağını iddia etti.

1985 yılında İtalya'da doğan Tedesco, henüz iki yaşındayken ailesiyle birlikte Almanya'ya göç etti.

2006 yılında ASV Aichwald takımının altyapısında görev yapan Tedesco, Stuttgart takımının altyapı teknik direktörlüğünü devraldı.

Hoffenheim 17 ve 19 yaş altı takımlarını çalıştırmasının ardından ilk teknik direktörlük deneyimini ise 2016/17 sezonunda alt lig ekiplerinden Erzgebirge Aue takımıyla yaşadı.

Buradaki performansı onu 2017/18 sezonunda Almanya'nın köklü takımlarından Schalke 04'ün başına geçmesini sağladı.

Schalke ile Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.

2019/20 sezonuna gelindiğinde ise yolu bu kez Rusya'ya, Spartak Moskova'dan geçti.

Rus ekibini iki sezon çalıştırmasının ardından yeniden Almanya'ya döndü ve Aralık 2021'de RB Leipzig'in başına geçti.

1,5 sezonluk görev süresinin ardından Belçika milli takımının patronu oldu. Belçika'nın en genç teknik direktörü unvanını aldı.

EURO 2024'te son 16 turunda Fransa'ya elenince görevine son verildi.

Tedesco, 17 Ocak 2025'ten bu yana takım çalıştırmıyor.

'Postecoglou, Nottingham Forest'a yakın'

İngiliz ekiplerinden Tottenham Hotspur'u çalıştıran Ange Postecoglou da Fenerbahçe için konuşulan bir diğer isim.

Kuzey Londra ekibi geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmasına karşılık Premier Lig'i 17'nci sırada bitiren Avustralyalı çalıştırıcının görevine son vermişti.

Ancak İngiliz basınında Postecoglou'nun, Nuno Espirito Santo'yu kovan Nottingham Forest'ın başına geçmeye çok yakın olduğu söyleniyor.

12 sezondur gelmeyen şampiyonluk

Geçen sezonu lider Galatasaray'ın ardından ikinci sırada bitiren Fenerbahçe, taraftarının 11 yıllık şampiyonluk hasretini dindirememiş, bu süre 12 sezona çıkmıştı.

2024-2025 sezonunda göreve gelen Jose Mourinho ile bu sezon başında da yola devam eden Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Portekiz temsilcisi Benfica'ya elenmişti.

Portekizli teknik direktör kulüp yönetimini özellikle transfer süreçleri hakkında kamuoyu önünde sık sık eleştirmişti.

Kulüp yönetimi de Benfica mağlubiyetinin ardından 29 Ağustos'ta Mourinho'nun görevine son vermişti.