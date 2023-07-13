Fenerbahçe'nin yeni kaptanı Edin Dzeko oldu

Hazırlık maçında Kızılyıldız'a 3-1 mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, takımın kaptanın bu sezon Edin Dzeko olacağını duyurdu.

"DZEKO TAKIM KAPTANI OLACAK"

İsmail Kartal yaptığı açıklamada, "Dzeko dünya çapında bir oyuncu. Çok karakterli, çok profesyonel, örnek bir oyuncu. Böyle bir karar verdik. Dzeko takımın kaptanı olacak." dedi.

"MERT HAKAN, ALTAY VE İRFAN CAN YARDIMCI OLACAK"

Kartal ayrıca, "Türk futbolcularımız Mert Hakan, Altay ve İrfan Can yardımcı olacaklar kendisine. Kariyer ve profesyonellik anlamında örnek bir sporcumuz." ifadelerini kullandı.