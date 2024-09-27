Üye Girişi
Haberler

Fenerbahçe'nin ve Milli Takım'ın eski futbolcusuna silahlı saldırı: Ayağıma sıktılar

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski futbolcu Serhat Akın, silahlı saldırıya uğradı. Saldırıyı sosyal medya hesabından duyuran Akın, "Program çıkışı ayaklarıma sıktılar. Son sözümüz Fenerbahçe" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin ve Milli Takım'ın eski futbolcusu, yorumcu Serhat Akın, Beykoz'da katıldığı program çıkışı kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Fenerbahçe'nin ve Milli Takım'ın eski futbolcusuna silahlı saldırı: Ayağıma sıktılar

HASTANEYE KALDIRILDI

Ayağından yaralanan Akın, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Akın'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bu arada, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Fenerbahçe'nin ve Milli Takım'ın eski futbolcusuna silahlı saldırı: Ayağıma sıktılar

"AYAKLARIMA SIKTILAR. SON SÖZÜMÜZ FENERBAHÇE"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla olayı duyuran Akın paylaşımında, "Program çıkışı ayaklarıma sıktılar. Son sözümüz Fenerbahçe" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin ve Milli Takım'ın eski futbolcusuna silahlı saldırı: Ayağıma sıktılar
Haberler.com / Rabia Dalkılıç - Spor

Sosyal Medya Serhat Akın Milli Takım Fenerbahçe 3-sayfa Medya Yaşam Spor

BDDK duyurdu: Biriken kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçları yapılandırılabilecek

BDDK duyurdu: Birikmiş borçlar yapılandırılabilecek

 Narin cinayetinin 1 numaralı şüphelisi Salim Güran ile ilgili yeni karar

1 numaralı şüpheli Salim Güran ile ilgili yeni karar

 Biden gitmeden son jestini yaptı: ABD'den İsrail katliamlarına bir destek daha

Bıden gitmeden son jestini yaptı! İsrail katliamlarına bir destek daha
Erdoğan teğmenlerin 'Kılıçlı Yemin Töreni' ile ilgili konuştu: Burası kendini bilmezlerin at oynattığı bir meydan değil

"Burası kendini bilmezlerin at oynattığı bir meydan değil"
500

Yorumlar (1)

a o:

En son zengin birisine güzel laf geçirmişti. Ondandır. Malum zaten zengine kanun çalışmaz bizim oralarda. Kanun zengine çalışır.

11
0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kredi kartı 60 ay yapılandırma ne zaman, kimler yapabilir, şartları ne? Ankara elektrik kesintisi! 27-28 Eylül Sincan, Etimesgut, Mamak elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Bursa elektrik kesintisi! 27-28 Eylül Mudanya, Gemlik, İnegöl elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 27-28 Eylül Oğuzeli, Nurdağı, İslahiye elektrik kesintisi listesi MasterChef yumurtalı pide tarifi! En güzel yumrtalı pide tarifi! Yumurtalı pide nasıl yapılır? Yumurtalı pide için gerekli malzemeler! İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 27-28 Eylül Bayraklı, Konak, Karşıyaka elektrik kesintisi ne zaman bitecek? MasterChef trileçe tarifi! En güzel trileçe tarifi! Trileçe nasıl yapılır? Trileçe için gerekli malzemeler! Serhat Akın kimdir? Serhat Akın hangi takımlarda oyandı, Fenerbahçe'de oynadı mı, ne zaman oyandı? Serhat Akın vuruldu mu, kim vurdu? SON DAKİKA! Silahlı saldırıya uğradı Serhat Akın sağlık durumu ne?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });