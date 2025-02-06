Fenerbahçe'nin 250 milyona transfer ettiği futbolcuyu Arda Turan hemen kaptı

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Fenerbahçe, Ognjen Mimovic'in kiralık transferi için Eyüpspor'la görüşmelere başladı. Yabancı kontenjanından dolayı bu 6 aylık dönemde kadroda düşünülmeyen Sırp oyuncu, Eyüpspor'a kiralık olarak katılabilir. 20 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe'ye Kızılyıldız'dan 6.7 milyon euroya (250 milyon TL) transfer olmuştu.

Süper Lig devi Fenerbahçe, Ognjen Mimovic'in kiralık transferi için Eyüpspor'la görüşmelere başladı. Ara transfer döneminde 4 ismi kadrosuna katan Fenerbahçe'de Ognjen Mimovic ile yollar ayrılmak üzere.

KİRALIK GİDECEK

Yabancı kontenjanından dolayı bu 6 aylık dönemde kadroda düşünülmeyen Sırp oyuncu, Eyüpspor'a kiralık olarak katılabilir. Ertan Süzgün'ün haberine göre Fenerbahçe, Ognjen Mimovic'in kiralık transferi için Eyüpspor'la görüşmelere başladı.

MOURINHO SÖYLEMİŞTİ

Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda Erzurumspor'u 5-0 mağlup ettiği maçın ardından açıklamalarda bulunan Jose Mourinho, "Yabancı kontenjanından dolayı Mimovic'i herhangi bir listeye yazabileceğimizi düşünmüyorum" demişti.

6.7 MİLYON EURO'YA TRANSFER EDİLDİ

20 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe'ye Kızılyıldız'dan 6.7 milyon euroya transfer olmuş, lisansı çıkarılmış fakat forma şansı bulamamıştı. Mimovic, Kızılyıldız'la çıktığı 19 maçta 1 gol 2 asistlik katkı sağladı.

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Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıMGk:

Gelecek Yönetim çalışamaz hale gelsin diye Ali Koç filmleri bunlar... Talisca dışında hepsi cacık.. Talisca da mşlh Ronaldo parasına geldi

Yorum Beğen39
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Haber YorumlarıMurat Ustabasi:

bu eyupun baskani gsli ye yakin ama bizden 10 milyona getirdigimiz topcuyu alabiliyorlar

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Haber YorumlarıHanifi Kayhan:

Bu adamlar nasıl bir Transfer politikası izliyorlar,anlayabilene aşkolsun

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Haber Yorumlarıjbsxdyxxxc:

oynatmayacağın adamı niye aldın dangalak

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Haber YorumlarıTekin Avci:

Ali koç gs kongre üyesi Eyüp baskani

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Haber YorumlarıFerit Garipoğlu:

ismini duyan oldu mu ? ne güzel para aklama yöntemi vay beeee...

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