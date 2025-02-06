Fenerbahçe'nin 250 milyona transfer ettiği futbolcuyu Arda Turan hemen kaptı

Süper Lig devi Fenerbahçe, Ognjen Mimovic'in kiralık transferi için Eyüpspor'la görüşmelere başladı. Ara transfer döneminde 4 ismi kadrosuna katan Fenerbahçe'de Ognjen Mimovic ile yollar ayrılmak üzere.

KİRALIK GİDECEK

Yabancı kontenjanından dolayı bu 6 aylık dönemde kadroda düşünülmeyen Sırp oyuncu, Eyüpspor'a kiralık olarak katılabilir. Ertan Süzgün'ün haberine göre Fenerbahçe, Ognjen Mimovic'in kiralık transferi için Eyüpspor'la görüşmelere başladı.

MOURINHO SÖYLEMİŞTİ

Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda Erzurumspor'u 5-0 mağlup ettiği maçın ardından açıklamalarda bulunan Jose Mourinho, "Yabancı kontenjanından dolayı Mimovic'i herhangi bir listeye yazabileceğimizi düşünmüyorum" demişti.

6.7 MİLYON EURO'YA TRANSFER EDİLDİ

20 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe'ye Kızılyıldız'dan 6.7 milyon euroya transfer olmuş, lisansı çıkarılmış fakat forma şansı bulamamıştı. Mimovic, Kızılyıldız'la çıktığı 19 maçta 1 gol 2 asistlik katkı sağladı.