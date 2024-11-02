Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı kamp kadrosu belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.

3 EKSİK VAR

Sarı-lacivertliler, Trabzon deplasmanına 3 eksikle gidiyor. Sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde ve Cengiz Ünder'in yanı sıra Bartuğ Elmaz da kamp kadrosunda yer almadı.

FENERBAHÇE'NİN KAMP KADROSU

Fenerbahçe'nin Trabzon kafilesinde şu isimler yer alıyor;