Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı kamp kadrosu belli oldu
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasındaki Trabzonspor'a konuk olacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı Sarı-lacivertlilerde Sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde ve Cengiz Ünder'in yanı sıra Bartuğ Elmaz da Trabzon'a götürülmedi.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.
3 EKSİK VAR
Sarı-lacivertliler, Trabzon deplasmanına 3 eksikle gidiyor. Sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde ve Cengiz Ünder'in yanı sıra Bartuğ Elmaz da kamp kadrosunda yer almadı.
FENERBAHÇE'NİN KAMP KADROSU
Fenerbahçe'nin Trabzon kafilesinde şu isimler yer alıyor;