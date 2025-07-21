Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi belli oldu

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi belli oldu
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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi belli oldu
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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi Feyenoord oldu. Sarı-lacivertliler, Hollanda temsilcisi Feyenoord ile karşılaşacak. İlk maç 5-6 Ağustos'ta rövanş ise 12 Ağustos'ta oynanacak. Feyenoord'u Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Robin van Persie çalıştırıyor. Robin van Persie yeni İstanbul'a gelerek Kadıköy'de sahaya çıkacak.

Avrupa macerasına UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundan dahil olacak Fenerbahçe'nin rakibi belirlendi.

RAKİP: FEYENOORD

Sarı-lacivertliler, Hollanda temsilcisi Feyenoord ile karşılaşacak. İlk maç 5-6 Ağustos'ta rövanş ise 12 Ağustos'ta oynanacak.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi belli oldu

Rakibini geçmesi halinde play-off turuna yükselecek Fenerbahçe, elenmesi durumunda ise UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalacak.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi belli oldu

TANIDIK BİR İSİM İSTANBUL'A GELİYOR

Feyenoord'u Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Robin van Persie çalıştırıyor. Robin van Persie yeni İstanbul'a gelerek Kadıköy'de sahaya çıkacak. Hollanda ekibi geçen yıl son 16 turunda Inter'e elenmişti.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi belli oldu

FEYENOORD'U GEÇERSE RAKİP

Fenerbahçe'nin Feyenoord'u elemesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu.

  • Benfica - Nice
  • Club Brugge - Salzburg /Brann
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıTomarzalı:

Ali Koç ve Mou sı...tı.Bu kadro ile bu turu geçmesi mümkün değil. Yabancı hakem de kurtaramaz .

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme27
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Haber Yorumlarıjg22rkcgq5:

Türkiye’deki hakemler kurtarıyor mu yani ??Ters takla fenerin nasıl eğlendiğine bir bak Avrupa’da

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Haber YorumlarıBükücü:

Biraz önce Feyenoord'un transfer videosunu izliyordum. Adamlar oyuncuları helikopter ile stada indirip taraftarlara alkışlatıyordu :))

Yorum Beğen28
Yorum Beğenme7
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Haber YorumlarıSu ile Çok Oluyor:

Topun peşinde boş boş koşan spor ismi FUTBOL. Futbol haberleri okumak istemiyoruz artık. Bir kişi tek başına bir ormanda NASIL geçinebilir .. hakkında haberler görmek istiyoruz.

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme20
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Haber YorumlarıSu ile Çok Oluyor:

I believe i speak for EVERYONE when i say.. We Do Not Want To Read Soccer News ANYMORE !!! We Want To See News About Sustainability in a Forest.

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Haber YorumlarıHüseyin Kayar:

Yeni sezonda bütün takımlarımıza renk ayrımı yapmaksızın başarılar diliyorum

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme1
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Haber Yorumlarırp4wk448jn:

Heel veel succes feyenoord..

Yorum Beğen8
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