Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi belli oldu
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi Feyenoord oldu. Sarı-lacivertliler, Hollanda temsilcisi Feyenoord ile karşılaşacak. İlk maç 5-6 Ağustos'ta rövanş ise 12 Ağustos'ta oynanacak. Feyenoord'u Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Robin van Persie çalıştırıyor. Robin van Persie yeni İstanbul'a gelerek Kadıköy'de sahaya çıkacak.
Avrupa macerasına UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundan dahil olacak Fenerbahçe'nin rakibi belirlendi.
RAKİP: FEYENOORD
Sarı-lacivertliler, Hollanda temsilcisi Feyenoord ile karşılaşacak. İlk maç 5-6 Ağustos'ta rövanş ise 12 Ağustos'ta oynanacak.
Rakibini geçmesi halinde play-off turuna yükselecek Fenerbahçe, elenmesi durumunda ise UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalacak.
TANIDIK BİR İSİM İSTANBUL'A GELİYOR
Feyenoord'u Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Robin van Persie çalıştırıyor. Robin van Persie yeni İstanbul'a gelerek Kadıköy'de sahaya çıkacak. Hollanda ekibi geçen yıl son 16 turunda Inter'e elenmişti.
FEYENOORD'U GEÇERSE RAKİP
Fenerbahçe'nin Feyenoord'u elemesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu.
- Benfica - Nice
- Club Brugge - Salzburg /Brann