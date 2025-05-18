Fenerbahçe'nin olaylı maçında sadece 1 futbolcu alkışlandı

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe, sahasında İkas Eyüpspor'u konuk etti. Sarı-lacivertli taraftarlar başta Ali Koç ve yönetim olmak üzere bir futbolculara da tepki yağdırdı.

SADECE SKRINIAR ALKIŞLANDI

Maç öncesi ve maç boyunca Fenerbahçe tribünlerinden çok sayıda protesto sesleri yükselirken, sadece bir futbolcuya alkışla destek verildi. Ara transfer döneminde Sarı-lacivertlilere imza atan Milan Skriniar, taraftarlardan alkış alan tek isim oldu. Skriniar lehine tezahüratlar da yapılırken yıldız isim tribünlere dönerek kendisine yapılan bu desteğe alkışla destek verdi.

SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe'de geldiği günden bu yana 21 maça çıkan Skriniar, 3 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Sarı-lacivertliler, yıldız ismin bonservisini gelecek sezon almayı hedefliyor.