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Fenerbahçe'nin Midtjylland maçı kamp kadrosu açıklandı

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Fenerbahçe'nin EFA Avrupa Ligi 8. ve son haftasında deplasmanda Damirka ekibi Midtjylland maçı kamp kadrosu belli oldu. Sarı-lacivertlilerde çeşitli sebeplerden dolayı 11 eksik birden bulunuyor.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 8. ve son hafta karşılaşmasında 30 Ocak Perşembe (yarın) Danimarka temsilcisi Midtjylland ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertlilerin kritik müsabaka için kamp kadrosunu açıkladı.

11 EKSİK VAR

Fenerbahçe'de sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan Rodrigo Becao ve Jayden Oosterwolde ile birlikte Dominik Livakovic ve Mert Müldür kadroda yer almadı. Osayi-Samuel ve Sofyan Amrabat kart cezaları; Kostic, Oğuz Aydın, Diego Carlos, Levent Mercan ve Anderson Talisca ise UEFA listesinde yer almadıkları için Danimarka'ya götürülmedi.

FENERBAHÇE'NİN KAMP KADROSU

Fenerbahçe'nin Midtjylland karşılaşması kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor;

Fenerbahçe'nin Midtjylland kadrosu açıklandı

MOURINHO ZORLANIYOR

Fenerbahçe'nin teknik patronu Jose Mourinho, kritik Midtjylland maçı öncesinde kadro kurmakta zorluk çekiyor. UEFA'ya bildirilen 22 kişilik listede yer alan oyunculardan yedisi sakatlık ve cezalılar nedeniyle kadroda yer almayacak. Listede olan Becao ve Oosterwolde sakatlıkları nedeniyle sezonu kapattı, kaleci Livakovic ve Mert Müldür sakatlıkları, Osayi-Samuel ve Sofyan Amrabat da cezalı oldukları için kritik maçta forma giyemeyecek. Listede yer alan Samet Akaydin da Çaykur Rizespor'a gitti. Cengiz Ünder'in de maç kadrosunda yer alıp almayacağı transfer gündemi nedeniyle belirsizliğini koruyor. Oğuz Aydın, Filip Kostic, Levent Mercan ve Bartuğ Elmaz ise sezon başında verilen UEFA listesinde yer almadı.

Fenerbahçe'nin Midtjylland maçı kamp kadrosu açıklandı
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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