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Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı olay oldu

Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı olay oldu
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Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Kayserispor'a konuk olan Fenerbahçe, karşılaşmanın 5. dakikasında kazanılan penaltıyı gole çevirdi ve 1-0 öne geçti. Sarı-lacivertlilerin lehine çalınan penaltı, tartışma konusu oldu.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Kayserispor'a konuk olan Fenerbahçe, karşılaşmanın 5. dakikada kazanılan penaltıda Dusan Tadic ile golü bularak 1-0 öne geçti. Sarı-lacivertlilerin Filip Kostic ile kazandıları penaltı tartışma konusu oldu.

FEN E RBAHÇE'NİN KAZANDIĞI PENALTI OLAY OLDU

Mert Hakan'ın pasıyla ceza sahasına giren Kostic, Gökhan Sazdağı'dan sıyrılmak isterken rakibinin arkadan yaptığı müdahaleyle yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Direnç Tonusluoğlu da beyaz noktayı gösterdi.

İşte o pozisyon;

Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı olay olduGÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı olay olduGÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

VİRAL OLDU

Sarı-lacivertlilerin kazandığı bu penaltı olay oldu. Tartışmalı penaltı pozisyonu kısa sürede viral oldu ve hakkında çokça yorum yapıldı.

Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı olay oldu

Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı olay oldu

Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı olay oldu

Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı olay oldu

Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı olay oldu

Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı olay oldu

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıMelike Taştan:

Bahsettikleri yapı işte tam olarak bu!! ülkede futbolu diye bir şey kalmamış insanlar boşuna izliyor sadece tiyatro var. Galatasaray aşırı güçlü diye erkenden şampiyon olmasın diye tiyatro çeviriyorlar febeye her maç destek çıkıyorlar haksız kararlarla

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Haber YorumlarıHalil Durmaz:

Yapı iyi çalışıyor hayırlı işler

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Haber YorumlarıMehmet Ocaktan:

Rezillik

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Haber YorumlarıOguz Cetin:

Türk hakemleri +Fenerbahçe=İlaç

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