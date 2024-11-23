Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı olay oldu

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Kayserispor'a konuk olan Fenerbahçe, karşılaşmanın 5. dakikada kazanılan penaltıda Dusan Tadic ile golü bularak 1-0 öne geçti. Sarı-lacivertlilerin Filip Kostic ile kazandıları penaltı tartışma konusu oldu.

FEN E RBAHÇE'NİN KAZANDIĞI PENALTI OLAY OLDU

Mert Hakan'ın pasıyla ceza sahasına giren Kostic, Gökhan Sazdağı'dan sıyrılmak isterken rakibinin arkadan yaptığı müdahaleyle yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Direnç Tonusluoğlu da beyaz noktayı gösterdi.

İşte o pozisyon;

GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

VİRAL OLDU

Sarı-lacivertlilerin kazandığı bu penaltı olay oldu. Tartışmalı penaltı pozisyonu kısa sürede viral oldu ve hakkında çokça yorum yapıldı.