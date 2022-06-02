Ali Koç adeta imkansızı başardı! Fenerbahçe'nin Jorge Jesus'a vereceği maaş olay oldu - Haberler

Ali Koç adeta imkansızı başardı! Fenerbahçe'nin Jorge Jesus'a vereceği maaş olay oldu
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Fenerbahçe, teknik direktör Jorge Jesus ile 2022-2023 sezonu için 3 milyon euro garanti ücret karşılığında anlaşmaya vardı. 7 milyon euroya imza atacak denilen dünyaca ünlü hocayı Başkan Ali Koç'un 3 milyon euro bedelle Fenerbahçe'nin başına geçirmesi büyük başarı olarak görüldü. Sosyal medyada taraftarlar Ali Koç için övgü dolu paylaşımlar yaparken, yeni sezonda kenetleneceklerini ve Jorge Jesus önderliğinde şampiyon olacaklarını belirtti.
Dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus, Fenerbahçe ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-lacivertliler, Portekizli çalıştırıcıya yıllık 3 milyon euro ödeyeceklerini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirirken bu paraya Jorge Jesus'un ikna edilmesi büyük bir başarı olarak görüldü.
TARAFTARLAR ALİ KOÇ'U YERE GÖĞE SIĞDIRAMIYOR
Daha önce çalıştırdığı ve tarihi başarılara ulaştığı Portekiz temsilcisi Benfica ile ilk döneminde 4.3 milyon euro kazanan tecrübeli isim, Benfica'dan sonra çalıştırdığı Sporting'e ise 5.6 milyon euro karşılığında imza atmıştı. Dünyaca ünlü hoca, Al-Hilal'den ise 7 milyon euro alıyordu. Tüm bu miktarlar göz önüne alındığında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un 3 milyon euroya Jorge Jesus'u takımın başına getirmesi büyük ses getirdi. Sarı-lacivertli taraftarlar, Ali Koç için övgü dolu paylaşımlar yaparken, yeni sezonda kenetleneceklerini ve Jorge Jesus önderliğinde şampiyon olacaklarını belirtti.