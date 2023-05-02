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Fenerbahçe'nin İsmail Yüksek açıklaması

Fenerbahçe'nin İsmail Yüksek açıklaması

Spor Haberleri

Fenerbahçe, milli oyuncusu İsmail Yüksek'in kalça kas grubunda yırtık ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

Fenerbahçe, milli oyuncusu İsmail Yüksek'in kalça kas grubunda yırtık ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan İsmail Yüksek'in Demir Grup Sivasspor ile oynanan karşılaşma sonrası ortaya çıkan ağrı şikayetleri üzerine Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesi gerçekleştirilmiştir. Kalça kas grubunda yırtık ve kanama alanı izlenen oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır" ifadelerine yer verildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

İsmail Yüksek Fenerbahçe Futbol Spor Haberler

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