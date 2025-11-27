Fenerbahçe'nin ilk 11'inde büyük sürpriz

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında 27 Kasım Perşembe günü sahasında Macaristan ekibi Ferencvaros ile karşı karşıya gelecek.

MAÇ SAAT 20.45'TE

Chobani Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakayı İspanyol hakem Ricardo de Burgos yönetecek.Burgos'un yardımcılıklarını Iker De Francisco ve Asier Perez De Mendiola yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Adrian Cordero olacak.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Yiğit Efe, Brown, Alvarez, Asensio, Talisca, Oğuz, Kerem, En Nesyri.

Ferencvaros: Dibusz, Cisse, Raemaekers, Szalai, Makreckis, Kanichowsky, Keita, Zachariassen, Cadu, Yusuf, Varge.