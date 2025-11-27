Haberler

Fenerbahçe'nin ilk 11'inde büyük sürpriz

Fenerbahçe'nin ilk 11'inde büyük sürpriz
Güncelleme:
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında sahasında Macaristan ekibi Ferencvaros ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.

  • Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında ilk 11'inde Ederson, Semedo, Skriniar, Yiğit Efe, Brown, Alvarez, Asensio, Talisca, Oğuz, Kerem ve En Nesyri yer alıyor.
  • Fenerbahçe, 27 Kasım Perşembe günü saat 20.45'te Chobani Stadı'nda Ferencvaros ile UEFA Avrupa Ligi maçı oynayacak.
  • Maçı İspanyol hakem Ricardo de Burgos yönetecek ve yardımcılıklarını Iker De Francisco ile Asier Perez De Mendiola yapacak.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında 27 Kasım Perşembe günü sahasında Macaristan ekibi Ferencvaros ile karşı karşıya gelecek.

MAÇ SAAT 20.45'TE

Chobani Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakayı İspanyol hakem Ricardo de Burgos yönetecek.Burgos'un yardımcılıklarını Iker De Francisco ve Asier Perez De Mendiola yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Adrian Cordero olacak.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Yiğit Efe, Brown, Alvarez, Asensio, Talisca, Oğuz, Kerem, En Nesyri.

Ferencvaros: Dibusz, Cisse, Raemaekers, Szalai, Makreckis, Kanichowsky, Keita, Zachariassen, Cadu, Yusuf, Varge.

