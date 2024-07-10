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Fenerbahçe'nin hazırlık maçında ortalık bir anda karıştı! İki futbolcu, boğaz boğa kavga etti

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Fenerbahçe, hazırlık maçında Hırvatistan'ın Hajduk Split takımına 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ilk yarısında sarı-lacivertli futbolcu Djiku ile rakip takımdan Livaja arasında kavga çıktı. İki futbolcu da birbirinin boğazına sarılırken, sahaya giren Jose Mourinho ortalığı yatıştırdı. Müsabakanın hakemi olayın ardından iki futbolcuya da sarı kart gösterdi.

Yeni sezon öncesinde hazırlık çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Fenerbahçe, 2. hazırlık maçında Hırvatistan Ligi ekiplerinden Hajduk Split ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler sahadan 1-0 mağlup ayrılırken, müsabakanın ilk yarısında gergin anlar yaşandı.

Fenerbahçe'nin hazırlık maçında ortalık bir anda karıştı! İki futbolcu, boğaz boğa kavga etti

DJIKU VE LIVAJA BİRBİRİNİN BOĞAZINA YAPIŞTI

Karşılaşmanın 30. dakikasında Fenerbahçe'den Alexander Djiku ile Hajduk Split'ten Marko Livaja arasında yaşanan ikili mücadele sonrasında gerginlik yaşandı. Sinirlerine hakim olamayan futbolcular, bir anda birbirlerinin boğazına yapıştı.

Fenerbahçe'nin hazırlık maçında ortalık bir anda karıştı! İki futbolcu, boğaz boğa kavga etti

MOURINHO DA SAHAYA GİRDİ

Yedek kulübesindeki oyuncular sahaya girerek ortamı yumuşatmaya çalıştı. Sarı-lacivertlilerin dünyaca ünlü Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho da sahaya girerek her iki futbolcuyu sakinleştirdi. Maçın hakemi yaşanan gerginlik nedeniyle hem Djiku'ya hem de Livaja'ya sarı kart gösterdi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Alexander Djiku Jose Mourinho Hajduk Split Hırvatistan Fenerbahçe Kavga Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (4)

Hayat kısa kuşlar uçuyor null:

mourinho İsmail kartal kadar puan toplamayacak göreceksiniz :)

58
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yanıtYanıtla
Bandorma:

Katılıyorum ama Ekşi varken ikisi de şampiyon olamaz…

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yanıt9
Sebahattin Yakar:

yazın bir kenara 5 maça kalmaz morini sutlankr

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yanıtYanıtla
ALTAY URAL:

Bunlar hep böyledir. kavga gürültü kaostan beslenirler. rahat durun olmuyormu ??

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